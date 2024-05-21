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"Для стран Балтии это плохая новость". Зачем Путин поменял Шойгу на Белоусова

Иван Скрябин rus.tvnet.lv
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Чего ждать от многолетнего советника Путина по экономике Андрея белоусова на посту министра обороны РФ, Rus.Postimees рассказали эксперты.
Чего ждать от многолетнего советника Путина по экономике Андрея белоусова на посту министра обороны РФ, Rus.Postimees рассказали эксперты. Фото: AP / Scanpix

Новым министром обороны России назначен многолетний экономический советник Путина Андрей Белоусов. Rus.Postimees вместе с экспертами искал ответы на вопросы, почему именно Белоусов, почему именно сейчас, как это изменит войну в Украине и безопасность на Балтике.

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О том, что Сергей Шойгу - совсем не тот глава Минобороны РФ, который умеет воевать, стало понятно еще черной весной 2022 года, когда российские офицеры, прихватив парадные кители для парада в Киеве, гибли сотнями на подступах к украинской столице.

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