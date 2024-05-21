"Для стран Балтии это плохая новость". Зачем Путин поменял Шойгу на Белоусова

Новым министром обороны России назначен многолетний экономический советник Путина Андрей Белоусов. Rus.Postimees вместе с экспертами искал ответы на вопросы, почему именно Белоусов, почему именно сейчас, как это изменит войну в Украине и безопасность на Балтике.
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О том, что Сергей Шойгу - совсем не тот глава Минобороны РФ, который умеет воевать, стало понятно еще черной весной 2022 года, когда российские офицеры, прихватив парадные кители для парада в Киеве, гибли сотнями на подступах к украинской столице.