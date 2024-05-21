Глава Пентагона заявил о "решающем" периоде в войне в Украине

Министр обороны США Ллойд Остин заявил, что предстоящие "недели и месяцы будут иметь решающее значение" для исхода войны в Украине. "Выживание и успех Украины имеют центральное значение для украинской безопасности, европейской безопасности, глобальной безопасности и безопасности Америки", - подчеркнул глава американского военного ведомства, выступая на прошедшем в формате видеоконференции 22-м заседании контактной группы по обороне Украины в понедельник, 20 мая. Он также подтвердил приверженность Соединенных Штатов поддержке Киева.

Ллойд Остин: Союзники обеспечат устойчивую поддержку Украины

В своей речи глава Пентагона подчеркнул важность обеспечения устойчивой поддержки Украины странами-союзниками. По его словам, сейчас партнерам Киева удалось с помощью создания нескольких коалиций обеспечить "устойчивый, практичный и оперативный механизм", который позволяет "удовлетворять насущные потребности Украины и создавать грозные и устойчивые силы для защиты от будущей российской агрессии".

"Мы продолжим оказывать Украине поддержку, в которой она нуждается. Соединенные Штаты по-прежнему полны решимости внести свой вклад", - заявил Остин.