В Польше задержали российских шпионов. Они планировали акты саботажа и в Латвии

"Сейчас у нас арестованы девять подозреваемых, которым предъявлено обвинение в непосредственном участии в актах саботажа в Польше по заказу российских спецслужб", - заявил Туск частному телеканалу TVN24.

"Это граждане Украины, Беларуси и Польши", - сказал Туск, предположив, что некоторые из них могли быть завербованы из криминальных кругов.

Задержанных обвиняют в "избиениях, поджогах и попытках поджога", сообщил Туск.

Он также отметил, что эти российские планы саботажа касаются не только Польши, но и Литвы, Латвии и, возможно, Швеции.

По словам премьер-министра Польши, проводится международное расследование.

В качестве примеров саботажа Туск привел попытку поджога лакокрасочной фабрики во Вроцлаве и попытку поджога центра Ikea в Литве.

Премьер-министр Польши сообщил, что в ближайшие дни запланирована кампания по информированию общественности по этому вопросу.

Ранее Туск объявил об усилении польских спецслужб после дестабилизирующих действий Москвы, заявив, что Польша выделит дополнительные 100 миллионов злотых (23,5 миллиона евро) на гражданские и военные контрразведывательные службы.

Он также отметил, что Варшаве удалось предотвратить несколько диверсий "благодаря бдительности наших служб и наших союзников".

Недавно Варшава объявила о задержании человека, которого подозревают в том, что он помогал российской разведке в подготовке возможного нападения на президента Украины Владимира Зеленского.

Также в Польше задержали гражданина Беларуси, подозреваемого в поддержке нападения в Вильнюсе на Леонида Волкова, близкого друга и соратника убитого российского оппозиционера Алексея Навального.

Варшава также задержала двух граждан Польши, ответственных за нападение на Волкова.

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