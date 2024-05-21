Решение Кремля создает новые проблемы для "Газпрома"

Вечером в понедельник, 20 мая, стоимость акций "Газпрома" на Московской бирже резко упала. Это произошло после того, как стало известно о решении компании не выплачивать акционерам дивиденды за 2023 год, сообщает The Moscow Times.
Стоимость акций "Газпрома" упала почти на 6%, достигнув минимального уровня с 2023 года. Падение объясняется решением крупнейшего акционера "Газпрома" - правительства России - подготовить директиву об отказе в выплате дивидендов. Буквально за час стоимость компании снизилась почти на 1,6 миллиарда долларов.
У "Газпрома" фактически нет средств для выплаты дивидендов. В прошлом году компания впервые за 25 лет завершила год с убытком, а сумма убытков (около шести миллиардов долларов) стала рекордной за время существования компании.
С потерей европейского рынка экспорт "Газпрома" упал до уровня 1985 года (69 миллиардов кубометров), а по сравнению с довоенным уровнем экспорт сократился втрое.
Не имея возможности продавать газ, "Газпром" был вынужден заморозить несколько проектов и за два года потерял четверть объема добычи. В прошлом году объем добычи газа стал самым маленьким за всю историю компании.
Проигрывая газовую войну с Европой, российский диктатор Владимир Путин рассчитывает на Китай, предлагая совместно реализовать проект "Сила Сибири - 2". Он предусматривает строительство нового газопровода в Китай, что позволит увеличить поставки газа на 50 миллиардов кубометров в год.
Однако Путину не удалось завоевать расположение Пекина, несмотря на бесчисленные заявления о "безоговорочной дружбе и стратегическом партнерстве без границ". Визит Путина в Китай на прошлой неделе закончился ничем - Си Цзиньпин даже не упомянул в совместном заявлении газовый проект, который так нужен Кремлю.
Однако эксперты отмечают: даже если Кремлю удастся "одержать стратегическую победу" и подписать соглашение о строительстве "Силы Сибири - 2", это только усугубит проблемы "Газпрома".
Китай хочет, чтобы Россия полностью профинансировала строительство самого газопровода. Кроме того, Китай хочет получать газ с очень большими скидками.
Акционеры "Газпрома" не будут получать дивиденды еще несколько лет, предупреждают эксперты отрасли.
"Газпрому" не хватает притока операционных средств для покрытия инвестиционных расходов, а налоговая нагрузка быстро растет. По оценкам, общий долг "Газпрома" достиг 5,2 триллиона рублей (52,8 миллиарда евро), и эта сумма уже превысила ликвидную часть Российского фонда национального благосостояния.
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