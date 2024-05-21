Решение Кремля создает новые проблемы для "Газпрома"

Стоимость акций "Газпрома" упала почти на 6%, достигнув минимального уровня с 2023 года. Падение объясняется решением крупнейшего акционера "Газпрома" - правительства России - подготовить директиву об отказе в выплате дивидендов. Буквально за час стоимость компании снизилась почти на 1,6 миллиарда долларов.

У "Газпрома" фактически нет средств для выплаты дивидендов. В прошлом году компания впервые за 25 лет завершила год с убытком, а сумма убытков (около шести миллиардов долларов) стала рекордной за время существования компании.

С потерей европейского рынка экспорт "Газпрома" упал до уровня 1985 года (69 миллиардов кубометров), а по сравнению с довоенным уровнем экспорт сократился втрое.

Не имея возможности продавать газ, "Газпром" был вынужден заморозить несколько проектов и за два года потерял четверть объема добычи. В прошлом году объем добычи газа стал самым маленьким за всю историю компании.