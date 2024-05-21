На прошлой неделе в Юрмале на улице женщина без видимых причин напала на жительницу Каугури, несколько раз ударив ее ножом и причинив тяжкие телесные повреждения. В течение нескольких часов после случившегося полицейские Юрмальского участка Рижского регионального управления Госполиции задержали подозреваемую женщину. В связи с произошедшим начат уголовный процесс о покушении на убийство, а задержанной женщине избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
В четверг, 16 мая, в полдень женщина 1949 года рождения ехала на автобусе с рынка Каугури в окрестности парка Каугури в Юрмале. В автобусе напротив нее сидела незнакомая женщина. На ул. Телшу женщина 1949 г. р. вышла из автобуса и направилась к своему месту жительства, упомянутая незнакомка также вышла из автобуса и последовала за ней.
В 11:20, проходя по улице Рупниецибас, эта незнакомка, ничего не говоря, со спины напала на женщину с ножом, несколько раз ударив ее. Когда пострадавшая упала, злоумышленница попыталась воткнуть нож ей в грудь. К счастью, женщина отбилась от этой попытки удара, после чего злоумышленница мирным шагом покинула место происшествия, оставив пострадавшую одну.
Пострадавшая дошла до своего места жительства, куда вызвала медиков, которые доставили женщину с колотыми ранами в медицинское учреждение.
Стоит отметить, что на месте преступления были установлены камеры видеонаблюдения, и Юрмальская муниципальная полиция очень оперативно предоставила Юрмальскому участку Госполиции видеозапись, на которой запечатлено преступление.
Примечательно, что утром этого же дня в Юрмале, в Каугури, произошла кража из квартиры, то есть был украден мобильный телефон. Около 15:00, когда работники отдела реагирования Юрмальского участка Госполиции находились в служебном автомобиле полиции, принимая заявление от хозяина квартиры, неподалеку проходила женщина в состоянии сильного алкогольного опьянения.
Хозяин квартиры сразу опознал пьяную женщину и указал, что это она совершила кражу из его квартиры. Кроме того, должностные лица Юрмальского участка после увиденного видео опознали в ней ту, которая в тот же день несколькими часами ранее напала на женщину. Правоохранители отдела реагирования Юрмальского участка Госполиции сразу задержали предполагаемую виновницу и доставили ее в отдел полиции. У нее констатировали алкогольное опьянение около четырех промилле.
Задержанная 1980 года рождения ранее уже была осуждена за кражу. Подозреваемая утверждает, что совершенное нападение не помнит, поэтому объяснить свои действия не может.
В связи с нападением на женщину начат уголовный процесс по 116-й статье Уголовного закона и по 4-й части 15-й статьи Уголовного закона - по факту покушения на убийство. За такое преступление законом предусмотрено пожизненное заключение или лишение свободы на срок от пяти до 20 лет с пробационным надзором на срок до трех лет. Кроме того, в отношении женщины начат уголовный процесс по факту кражи из квартиры.
18 мая суд избрал подозреваемой меру пресечения в виде заключения под стражу.
Госполиция напоминает, что ни одно лицо не считается виновным, пока его вина в совершении преступного деяния не будет доказана в установленном законом порядке.
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