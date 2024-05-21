"Дорогие учителя, вы знаете, о чем пришли спорить? (...) У вас [в прошлом году] зарплаты не увеличило правительство?" - воскликнула Силиня, призвав поднять руки тех участников протеста, которые не получили ожидаемого увеличения зарплаты.

Агентство LETA заметило, что отдельные участники протеста подняли руки. Премьер, напротив, сказала, что руки не видит, вновь подчеркнув, что правительство выполнило все обещанное им. Это вызвало недовольство и уханье протестующих.

Спустя пару часов на пресс-конференции после заседания правительства на просьбу прокомментировать свой способ коммуникации во время пикета и на вопрос, извинится ли она перед учителями, Силиня ответила, что она "всего лишь человек", но мероприятие было нехорошо организовано и ей были "заявлены различные ультиматумы".

Премьер заявила, что всегда была готова к переговорам и до сих пор всегда это делала. "Увеличенные зарплаты и в этом, и в предыдущем бюджете это подтверждают", - обосновала свою позицию Силиня. При этом ей якобы "эмоционально очень непонятно" слышать вопросы, которые не стоят на повестке дня ни правительства, ни премьера. Силиня считает, что диалог с педагогами необходимо продолжать, но "на это есть хотя бы один год времени".

Напомним, сегодня, 21 мая, несколько тысяч работников образования собрались у здания правительства, чтобы выразить свое несогласие с предложением МОН о том, как сбалансировать нагрузку учителей.

Протестующие принесли большое количество плакатов, содержание которых сводится к проблемам в отрасли и призывам к действиям по их устранению.

Плакаты призывали политиков относиться к учителям с уважением и выполнять свои обещания. Многие из протестующих были одеты в синие жилеты.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!