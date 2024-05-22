Легитимный президент Украины Зеленский. Сомнений нет, вопросы есть?

Противники проведения выборов во время войны приводят и еще один аргумент - по их мнению, это может дестабилизировать ситуацию в обществе. Среди западных экспертов такая аргументация находит понимание. "Президентские выборы влияют на необходимое во время войны единство среди населения, - отметил в беседе DW немецкий публицист, актор книг о современной истории Украины Винфрид Шнайдер-Детерс (Winfried Schneider-Deters). - Президентская избирательная кампания отвлекла бы действующего президента от его главной задачи - выиграть войну".

Бербок обвинила Россию в "коварной игре"

Слова Зеленского о желании провести выборы были произнесены им на фоне украинского контрнаступления, до того, как осенью минувшего года оно не достигло поставленных целей, а популярность президента начала заметно снижаться. С возможными выборами некоторые обозреватели в Украине связывали и отставку в феврале 2024 года популярного главкома Вооруженных сил Украины Валерия Залужного. Опросы показывали, что популярность Залужного, как возможного кандидата в президенты, намного превышает популярность Зеленского. Сегодня, по разным оценкам, уровень поддержки Зеленского - около 60-65 процентов. Залужный недавно был назначен послом в Великобританию и пока ни разу не говорил о желании стать президентом.

Немецкий политолог, эксперт Стокгольмского центра исследований Восточной Европы Андреас Умланд (Andreas Umland) не видит ничего "критического" в новой правовой ситуации. "Я думаю, что Конституционный суд подтвердил бы справедливость непроведения выборов", - отметил Умланд в беседе с DW. По его словам, похожие нормы предусмотрены на случай военного положения и в Германии. Если бы выборы президента состоялись, Зеленский бы их снова выиграл, хотя и не с таким высоким результатом, как в 2019 году, полагает Умланд. Обращение в Конституционный суд, как считает эксперт, отвлекло бы внимание и "дало бы новую пищу российской пропаганде". Глава МИДа ФРГ Бербок обвинила Россию в "коварной игре" вокруг легитимности Зеленского.

В России сомнения в легитимности президента Украины звучат давно на разных уровнях. Президент Владимир Путин во время визита в Китай 17 мая заявил, что ответ должен дать КС Украины и "сама политическая и юридическая система Украины". По его словам, для России это важно "если дело дойдет до подписания каких-то документов" об окончании войны.

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