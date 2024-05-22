Видео Сосед заставил жителей дома опасаться за свою безопасность

Недавно в многоквартирном доме в Вецстропах, на окраине Даугавпилса, произошел пожар, заставивший жителей задуматься о том, достаточно ли безопасна их повседневная жизнь, когда рядом есть сосед с третьего этажа, сообщает программа Degpunktā.
Из-за своего бурного нрава житель третьего этажа устроил соседям "веселый" вечер. По словам жильцов, это уже не первый случай, когда мужчина выделяется среди других жильцов дома своим поведением.
"Этот человек психически не здоров. На днях он бегал по улицам голым. Тогда его отвезли в психиатрическую больницу. Но, как у нас теперь положено по закону, если человек не хочет ложиться в больницу, его выписывают. Ну, выпустили его, и кто знает, что случилось с его головой. То ли поджег, то ли перегрузил линии электропередач", - рассказывает Светлана, жительница дома.
Женщина говорит, что сейчас нарушитель спокойствия снова находится в медицинском учреждении, где его состояние здоровья стабилизируется. Мужчина жил один, иногда его навещала мать. В момент, когда квартира была охвачена пламенем, ее хозяина нигде не было. Однако, к счастью, детектор дыма, установленный в помещении, сработал.
"Бала эвакуация, да. Потому что дым распространялся. Люди дышали дымом. Маленький ребенок и отец были в квартире. Спасатели приехали, но все в порядке", - говорит Светлана.
Сильно горящий балкон заметили и соседи: "Мы с мужем вышли на балкон и увидели это. Было три или четыре пожарные машины. Был сильный дым".
Очевидец рассказывает, что пожарные прибыли по адресу вовремя и сразу же приступили к спасательным работам.
"Из окон был виден черный дым. Одного человека удалось спасти с помощью спасательной маски, четверых эвакуировали", - говорят пожарные.
Пожар удалось потушить примерно за два часа. Известно, что пожар начался в одной из комнат дома. Пострадавших нет. Не исключено, что причиной пожара стало неосторожное обращение с открытым огнем.
Видео: Сюжет программы Degpunktā
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