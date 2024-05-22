Видео Сосед заставил жителей дома опасаться за свою безопасность

Из-за своего бурного нрава житель третьего этажа устроил соседям "веселый" вечер. По словам жильцов, это уже не первый случай, когда мужчина выделяется среди других жильцов дома своим поведением.

"Этот человек психически не здоров. На днях он бегал по улицам голым. Тогда его отвезли в психиатрическую больницу. Но, как у нас теперь положено по закону, если человек не хочет ложиться в больницу, его выписывают. Ну, выпустили его, и кто знает, что случилось с его головой. То ли поджег, то ли перегрузил линии электропередач", - рассказывает Светлана, жительница дома.

Женщина говорит, что сейчас нарушитель спокойствия снова находится в медицинском учреждении, где его состояние здоровья стабилизируется. Мужчина жил один, иногда его навещала мать. В момент, когда квартира была охвачена пламенем, ее хозяина нигде не было. Однако, к счастью, детектор дыма, установленный в помещении, сработал.