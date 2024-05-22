Кадыров назначил своего 18-летнего сына министром в Чечне

Ахмат Кадыров последние три месяца проработал министром по делам молодежи Чечни. Теперь министерство возглавит Рамзан Висмурадов, сообщил Кадыров-старший.

Ранее "Радио Свобода" писала, что Висмурадов является сыном командира чеченского спецподразделения "Терек" и зятем Рамзана Кадырова, поскольку женился на одной из его дочерей.

Бывший министр физической культуры и спорта Иса Ибрагимов назначен заместителем главы администрации правительства Чечни, сообщил диктатор.

Занимавший пост министра по физической культуре и спорту Иса Ибрагимов переведен на должность заместителя руководителя администрации главы и правительства Чечни, сообщил глава республики.

Уже сообщалось, что независимое российское СМИ "Новая газета" в своей статье заявило, что лидер Чечни тяжело болен - у него диагностирован некроз клеток поджелудочной железы.

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