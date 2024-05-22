Инцидент произошел с самолетом 777-300ER авиакомпании Singapore Airlines. После этого самолет совершил вынужденную посадку в Бангкоке, столице Таиланда.

Пассажиры самолета поделились с BBC своими переживаниями во время турбулентности.

Один из пассажиров рассказал журналистам, что видел женщину с "ужасной раной на голове" и слышал, как другая женщина "кричала в агонии".

28-летний Дзафран Азмир рассказал агентству Reuters, что все пассажиры, не пристегнутые ремнями безопасности, во время турбулентности "сразу взлетели под потолок".

"Некоторые ударились головой о багажные полки так сильно, что там остались вмятины, ударились о места, где находятся светильники и маски - они были пробиты насквозь", - вспоминает он.

При этом 68-летний британец Джерри заявил, что о возможной турбулентности не сообщалось.

"Мой сын упал на два ряда позади меня. Я слышал, как парень в туалете ударился о потолок, и он тоже получил серьезные травмы", - сказал Джерри.

В авиакомпании заявили, что самолет попал в турбулентность над Мьянмой.