Один человек погиб и более 30 получили ранения 21 мая, когда пассажирский самолет Boeing 777 попал в сильную турбулентность на пути из Лондона в Сингапур, сообщила авиакомпания Singapore Airlines.
Фото, Видео ⟩ Пассажиры рассказали об ужасах турбулентности в самолете, который летел в Сингапур (1)
Инцидент произошел с самолетом 777-300ER авиакомпании Singapore Airlines. После этого самолет совершил вынужденную посадку в Бангкоке, столице Таиланда.
Пассажиры самолета поделились с BBC своими переживаниями во время турбулентности.
Один из пассажиров рассказал журналистам, что видел женщину с "ужасной раной на голове" и слышал, как другая женщина "кричала в агонии".
28-летний Дзафран Азмир рассказал агентству Reuters, что все пассажиры, не пристегнутые ремнями безопасности, во время турбулентности "сразу взлетели под потолок".
"Некоторые ударились головой о багажные полки так сильно, что там остались вмятины, ударились о места, где находятся светильники и маски - они были пробиты насквозь", - вспоминает он.
При этом 68-летний британец Джерри заявил, что о возможной турбулентности не сообщалось.
"Мой сын упал на два ряда позади меня. Я слышал, как парень в туалете ударился о потолок, и он тоже получил серьезные травмы", - сказал Джерри.
В авиакомпании заявили, что самолет попал в турбулентность над Мьянмой.
Aftermath of Singapore Airlines flight 321 from London to Singapore which had to divert to Bangkok due to severe turbulence. One death passenger and several injured. Blood everywhere, destroyed cabin. #singaporeairlines #sq321 pic.twitter.com/C2FgrVt9yv— Josh Cahill (@gotravelyourway) May 21, 2024
Crazy footage shows the aftermath of a Singapore Airlines plane that suffered extreme turbulence during a flight from London. Tragically, one person, a 73-year-old British man, died, "likely" from a heart attack.— Morbid Knowledge (@Morbidful) May 21, 2024
53 passengers and one crew member were also Injured during the… pic.twitter.com/ccNbLJtIc2
Severe turbulence on #SingaporeAirlines flight from London to Singapore results in 1 death and several injured passengers.— Bandit (@BanditOnYour6) May 21, 2024
This is a reminder - always have your seat belts fastened when inflight. #SQ321 pic.twitter.com/NV9yoe32ZC
Также стала известна личность погибшего пассажира. Им оказался 73-летний Джефф Китчен, сообщает BBC.
Администрация аэропорта Бангкока сообщила, что пассажир, скорее всего, умер от сердечного приступа. По последней информации, состояние нескольких человек критическое, еще несколько пассажиров получили ранения.
Джефф Китчен был упомянут в сообщении в Facebook местной театральной группой в Южном Глостершире, которую он помог организовать.
На странице Музыкального театра Торнбери в Facebook говорится: "С тяжелым сердцем мы сообщаем о смерти нашего уважаемого коллеги и друга Джеффа Китчена в недавнем инциденте с авиакомпанией Singapore Airlines. Джефф всегда был честным джентльменом и помогал группе".
Сообщается, что он участвовал в организации группы на протяжении 35 лет.
Singapore Airlines также выразили соболезнования родственникам погибшего пассажира.
Представители Singapore Airlines отметили, что авиакомпания тесно сотрудничает с властями Таиланда для оказания медицинской помощи пострадавшим.
Турбулентность в воздушном движении - обычное явление, но серьезные инциденты случаются крайне редко.
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