Что происходит на латвийско-белорусской границе?

Ежедневно выявляется 15-70 попыток незаконного пересечения границы. Местные жители приграничья в Аугшдаугавском крае подчеркивают, что чувствуют себя в безопасности.

Больше беспокойства вызывает закрытие пункта пограничного контроля в Силене и затрудненные возможности встречи с родственниками в Беларуси.

Населенные пункты Салиена и Силене находятся менее чем в 10 километрах от латвийско-белорусской границы. Контактная информация Государственной пограничной службы здесь размещена на каждом шагу, везде пограничники.

Для местных это уже будни, они знают, что о подозрительных автомобилях или случайно встреченных мигрантах нужно сразу сообщать ответственным службам.

"Мигранты попросили у одного жителя воды и Wi-Fi для подключения. Волнения я не наблюдаю, никто за это время не жаловался", - рассказала руководитель Салиенской волостной управы Светлана Курсите.

"Мы действительно в безопасности. Полиция все контролирует, пограничники, земессарги", - добавила она.

В Государственной погранохране подчеркивают, что ситуация стабильная и контролируемая. В этом году было предотвращено 1915 попыток незаконного пересечения латвийско-белорусской границы, десять человек остались в стране по гуманитарным соображениям.

С приближением лета количество нарушителей растет: в апреле число попыток незаконного пересечения границы составляло примерно 800, в мае в один день может быть 15 человек, в другой - около 70.

"Много людей из Индии, Пакистана, Бангладеш, Нигерии, Мали. Например, чтобы добраться из Индии в Германию, они платят около 5000-7000 евро, а чтобы добраться от латвийской границы до Германии, нужно около полутора тысяч. В этом году уже поймано 11 перевозчиков ", - рассказал заместитель начальника Даугавпилсского управления Государственной погранохраны полковник-лейтенант Томас Скримблис.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!