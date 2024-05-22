Видео Пьяный водитель мопеда попытался сбежать от полиции

18 мая около 18:00 сотрудники полиции зафиксировали водителя мопеда ZNEN ZN125T-E5, который двигался без защитного шлема и государственного регистрационного знака.

Полиция неоднократно просила остановить транспортное средство, но водитель мопеда начал убегать.

Побег закончился падением и арестом водителя мопеда. Водитель транспортного средства находился в состоянии алкогольного опьянения в 2,33 промилле. Помимо того, что он попытался скрылся и управлял мопедом в нетрезвом состоянии, мужчина нарушил ряд других правил дорожного движения - всего возбуждено восемь производств об административных правонарушениях.

Полиция штата также задержала водителя и установила, что это мужчина 1984 года рождения.

В связи с инцидентом возбуждено восемь производств об административных правонарушениях - за неподчинение неоднократным требованиям сотрудников полиции остановить транспортное средство, за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, а также за неиспользование защитного шлема.