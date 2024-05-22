Видео Пьяный водитель мопеда попытался сбежать от полиции

В субботу, 18 мая, в Резекне сотрудники Государственной полиции во время патрулирования на служебном автомобиле заметили мопед, водитель которого участвовал в дорожном движении без защитного шлема и государственного регистрационного знака, сообщает Государственная полиция.
18 мая около 18:00 сотрудники полиции зафиксировали водителя мопеда ZNEN ZN125T-E5, который двигался без защитного шлема и государственного регистрационного знака.
Полиция неоднократно просила остановить транспортное средство, но водитель мопеда начал убегать.
Побег закончился падением и арестом водителя мопеда. Водитель транспортного средства находился в состоянии алкогольного опьянения в 2,33 промилле. Помимо того, что он попытался скрылся и управлял мопедом в нетрезвом состоянии, мужчина нарушил ряд других правил дорожного движения - всего возбуждено восемь производств об административных правонарушениях.
Полиция штата также задержала водителя и установила, что это мужчина 1984 года рождения.
В связи с инцидентом возбуждено восемь производств об административных правонарушениях - за неподчинение неоднократным требованиям сотрудников полиции остановить транспортное средство, за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, а также за неиспользование защитного шлема.
Также процесс административный процесс был возбужден в связи с тем, что указанное транспортное средство управлялось без государственных регистрационных знаков и транспортное средство не имело обязательного страхования гражданской ответственности, а за рулем транспортного средства сидел мужчина без водительских прав, а указанный мопед не был зарегистрирован в установленном порядке.
Процесс об административном правонарушении возбужден также за то, что при выполнении поворота направо не был включен предупредительный сигнал указателями поворота.
Государственная полиция призывает каждого водителя помнить, что сидеть за рулем в состоянии алкогольного опьянения, а также пренебрегать требованиями других правил дорожного движения опасно не только для самого водителя, но и для других участников дорожного движения, и это может иметь трагические последствия.
Государственная полиция напоминает, что ни один человек не считается виновным до тех пор, пока его вина в совершении уголовного преступления не будет доказана в установленном законом порядке.
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