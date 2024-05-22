В Министерстве иностранных дел (МИД) Литвы называют планы России по изменению морских границ с Литвой и Финляндией преднамеренной эскалационной провокацией Кремля.
Литва о планах Кремля изменить морские границы: это часть широкомасштабных действий РФ против НАТО (4)
Согласно документу, подготовленному Минобороны РФ, Кремль намерен объявить часть акватории Балтийского моря к востоку от Финского залива, а также вблизи городов Балтийск и Зеленоградск в Калининградской области своими внутренними морскими водами, сообщила The Moscow Times.
"Подобные действия Российской Федерации рассматриваются как преднамеренная, целенаправленная, эскалирующая провокация, направленная на запугивание соседних государств и их обществ. Это еще одно доказательство того, что агрессивная и ревизионистская политика России представляет угрозу безопасности для соседних государств и всей Европы", - говорится в распространенном в среду, 22 мая, заявлении МИД Литвы.
В среду, 22 мая, министерство вызвало российского представителя для разъяснений и согласовывает свой ответ с партнерами.
"Литва напоминает и призывает Россию уважать и соблюдать общепризнанные принципы и нормы международного права, а также международные и двусторонние соглашения о нерушимости границ", - заявили в МИД.
Министерство ссылается на соглашение 1991 года об основах межгосударственных отношений, соглашение 1997 года о государственной границе, соглашение того же года о разграничении исключительной экономической зоны и континентального шельфа в Балтийском море, соглашение 2005 года о пересечении границ исключительных экономических зон и континентального шельфа в Балтийском море, а также другие соглашения.
Позже свое мнение высказал и президент Литвы Гитанас Науседа. Он заявил, что планы России по изменению морских границ с Литвой и Финляндией могут быть частью более широкомасштабных действий России против НАТО.
Не исключено, что это часть более широких действий России против НАТО, и такие новости нас очень встревожили, и даже неподтвержденная информация - это тоже информация", - сказал глава государства журналистам в Игналине в среду.
"Прежде всего, давайте убедимся, о каком уровне документа идет речь. Информация неподтвержденная, пока она на уровне полуслухов", - отметил он.
Науседа напомнил, что Литва подписала договор о государственной границе с Россией в 1997 году, он вступил в силу в 2003 году и любое изменение условий договора было бы односторонним нарушением международного договора.
"Именно поэтому представитель Литвы в НАТО Дейвидас Матулёнис озвучил сегодня утром на неформальной встрече послов наши опасения и поделился ими с другими союзниками. Насколько я знаю, официальная встреча состоится во второй половине дня, такова наша реакция", - сказал глава государства.
По его словам, план изменения морских границ свидетельствует о стремлении России к дальнейшей эскалации ситуации, поэтому Литва должна быть бдительной и "дать очень жесткий отпор таким попыткам".
"Это грубое, очевидное нарушение международного права - не только денонсировать (договор. - Прим. BNS), но даже говорить или распространять информацию такого рода. Я думаю, что это делается просто для того, чтобы спровоцировать какие-то действия, но Литва всегда ведет себя сдержанно и старается избегать поспешных заявлений и решений. Мы и впредь будем так поступать", - сказал Науседа.
Как сообщает The Moscow Times, если Россия примет такие изменения, это изменит положение точек, определяющих исходные линии, от которых измеряется ширина территориального моря РФ, а также географические координаты прилегающих к ней прибрежных территорий и островов.
На границе с Финляндией правительство России намерено скорректировать координаты в районе островов Яхи, Соммерс, Голландия, Родшер, Малый Тютерс, Вигрунд, а также вблизи северного входного мыса реки Нарва.
На границе с Литвой под пересмотр попала зона Куршской косы в Гданьском заливе, районы мыса Таран, а также Балтийской косы.
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