Позже свое мнение высказал и президент Литвы Гитанас Науседа. Он заявил, что планы России по изменению морских границ с Литвой и Финляндией могут быть частью более широкомасштабных действий России против НАТО.

Не исключено, что это часть более широких действий России против НАТО, и такие новости нас очень встревожили, и даже неподтвержденная информация - это тоже информация", - сказал глава государства журналистам в Игналине в среду.

"Прежде всего, давайте убедимся, о каком уровне документа идет речь. Информация неподтвержденная, пока она на уровне полуслухов", - отметил он.

Науседа напомнил, что Литва подписала договор о государственной границе с Россией в 1997 году, он вступил в силу в 2003 году и любое изменение условий договора было бы односторонним нарушением международного договора.

"Именно поэтому представитель Литвы в НАТО Дейвидас Матулёнис озвучил сегодня утром на неформальной встрече послов наши опасения и поделился ими с другими союзниками. Насколько я знаю, официальная встреча состоится во второй половине дня, такова наша реакция", - сказал глава государства.

По его словам, план изменения морских границ свидетельствует о стремлении России к дальнейшей эскалации ситуации, поэтому Литва должна быть бдительной и "дать очень жесткий отпор таким попыткам".

"Это грубое, очевидное нарушение международного права - не только денонсировать (договор. - Прим. BNS), но даже говорить или распространять информацию такого рода. Я думаю, что это делается просто для того, чтобы спровоцировать какие-то действия, но Литва всегда ведет себя сдержанно и старается избегать поспешных заявлений и решений. Мы и впредь будем так поступать", - сказал Науседа.

Как сообщает The Moscow Times, если Россия примет такие изменения, это изменит положение точек, определяющих исходные линии, от которых измеряется ширина территориального моря РФ, а также географические координаты прилегающих к ней прибрежных территорий и островов.

На границе с Финляндией правительство России намерено скорректировать координаты в районе островов Яхи, Соммерс, Голландия, Родшер, Малый Тютерс, Вигрунд, а также вблизи северного входного мыса реки Нарва.

На границе с Литвой под пересмотр попала зона Куршской косы в Гданьском заливе, районы мыса Таран, а также Балтийской косы.

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