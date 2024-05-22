До вторжения России в Украину Международный институт стратегических исследований в Лондоне называл С-400 "одной из самых совершенных систем ПВО в мире". С-400 впервые был использован в 2007 году и является российским аналогом американской системы Patriot.

Джон Хоэн, исследователь аналитического центра RAND Corporation, специализирующийся на воздушной войне, заявил, что украинские военные приняли во внимание угрозы, исходящие от С-400 - такие как способность точно поражать цели как в воздухе, так и на земле. Однако, по словам Хоэна, Украина нашла способы успешно противостоять С-400 и даже уничтожить несколько таких систем.

Например, в сентябре Украина заявила, что ей удалось уничтожить две батареи С-400 в Крыму. До начала войны в Крыму было всего пять таких систем. Один из комплексов был уничтожен модифицированной противокорабельной ракетой "Нептун" украинского производства, созданной на основе ракеты советских времен.