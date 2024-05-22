Российская пропаганда уже давно пытается представить зенитно-ракетные комплексы С-400 как одну из самых современных систем ПВО в мире. Однако за время российского вторжения в Украину было уничтожено несколько таких комплексов, причем даже с помощью устаревшего западного вооружения, с которым теоретически С-400 должен был бы справиться, сообщает Business Insider.
Не оправдал ожиданий: СМИ объясняют, почему российский комплекс С-400 не так силен, как казалось раньше (1)
До вторжения России в Украину Международный институт стратегических исследований в Лондоне называл С-400 "одной из самых совершенных систем ПВО в мире". С-400 впервые был использован в 2007 году и является российским аналогом американской системы Patriot.
Джон Хоэн, исследователь аналитического центра RAND Corporation, специализирующийся на воздушной войне, заявил, что украинские военные приняли во внимание угрозы, исходящие от С-400 - такие как способность точно поражать цели как в воздухе, так и на земле. Однако, по словам Хоэна, Украина нашла способы успешно противостоять С-400 и даже уничтожить несколько таких систем.
Например, в сентябре Украина заявила, что ей удалось уничтожить две батареи С-400 в Крыму. До начала войны в Крыму было всего пять таких систем. Один из комплексов был уничтожен модифицированной противокорабельной ракетой "Нептун" украинского производства, созданной на основе ракеты советских времен.
В апреле этого года Украина объявила, что в Крыму были уничтожены или серьезно повреждены четыре пусковые установки С-400. Несколько из этих ударов были нанесены оружием старше С-400. Здесь речь идет о ракетах ATACMS, созданных в 1980-х годах. По идее, С-400 должны были успешно справиться с этими ракетами.
Фредрик Мертенс, аналитик Гаагского центра стратегических исследований, заявил, что "весьма вероятно, что у С-400 есть проблемы с перехватом баллистических ракетных целей".
Здесь следует учитывать тот факт, что гораздо более старые американские ракеты Patriot доказали свою способность сбивать самые современные российские ракеты, такие как знаменитый "Кинжал".
В феврале в Интернете появилось видео, на котором британская ракета Storm Shadow беспрепятственно прошла систему С-400 в Крыму. Мертенс охарактеризовал отснятый материал как "невероятный факт, который служит весьма неприятной антирекламой этой системы ПВО".
Аналитики, однако, отмечают, что в этой войне большая часть информации недоступна широкой общественности. Таким образом, неясно, сколько раз украинские ракеты были перехвачены системами С-400 по сравнению с общеизвестными неудачами.
Эксперты также напоминают, что С-400 не следует недооценивать, однако "очевидно, что эта система имеет недостатки, которые делают ее уязвимой для таких противников, как США или НАТО".
Ранее сообщалось, что во время этой войны российские войска не раз наносили удары по Украине ракетами С-400. Основная опасность этих ракет заключается в их конструкции, считает эксперт Defense Express Иван Киричевский. Даже после реакции систем ПВО ракеты С-400 могут продолжить полет по заданным координатам.
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!