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Великобритания: Китай начал поставлять в Россию летальное оружие для войны в Украине

rus.tvnet.lv
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Ракета. Иллюстравтное фото
Ракета. Иллюстравтное фото Фото: ID1974/Shutterstock

В среду, 22 мая, министр обороны Великобритании Грант Шэппс заявил, что Китай поставляет в Россию летальное оружие для применения против Украины. Об этом пишет Русская служба BBC.

Министр обороны сослался на данные разведок Великобритании и США.

"У нас есть свидетельства того, что Россия и Китай сотрудничают в области боевого оборудования для использования в Украине. Американская и британская разведка обнародуют сведения о том, что из Китая в Россию, а далее в Украину поступает летальная помощь", - указал Шэппс.

"Это новые разведданные, которые я сегодня могу рассекретить - в них об этом идет речь. Я думаю, что это довольно важно", - добавил министр.

Шэппс отметил, что оборот между этими двумя странами вырос на 65%. По его словам, это "показывает, что здесь речь идет о намного более тесных отношениях".

Министр не стал уточнять, о каком именно оружии идет речь.

Ранее сообщалось, что российский диктатор Владимир Путин нанес визит в Китай. Его сопровождала большая делегация. 

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