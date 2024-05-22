Видео Авария кабриолета Jaguar около торгового центра Alfa: машина перевернулась на крышу

Как отмечает агентство LETA, легковой автомобиль Jaguar врезался в столб возле Латвийской академии спортивной педагогики и заблокировал движение трамваев.

Представитель Rīgas satiksme Байба Барташевича-Фелдмане подтвердила, что произошло дорожно-транспортное происшествие и трамвайное движение остановилось в обоих направлениях.

Rīgas satiksme ищет решения для скорейшего восстановления движения транспорта.

По данным Государственной полиции, около 13:40 в Риге на улице Бривибас, по предварительной информации, имеющейся у полиции, произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автомобиля Jaguar.

В результате дорожно-транспортного происшествия пострадал один человек. В полиции выясняют обстоятельства происшествия.

В Государственной пожарно-спасательной службе заявили, что в 13:45 спасателям поступил звонок на перекресток Бривибас гатве и ул. Шмерля в Риге, где, по полученной информации, на трамвайных путях на крышу перевернулся автомобиль, под которым оказался зажат человек.

На месте происшествия выяснилось, что в машине находились четыре человека и все они вышли из нее до приезда спасателей. Всех людей передали медикам. Пожарные и спасатели отключили клеммы аккумулятора автомобиля, оттащили его с трамвайных путей и освободили дорогу.

В 14:38 работы на месте ДТП закончились.

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