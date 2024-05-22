В Вентспилсе задержан мужчина по подозрению в поджоге двух жилых домов в Гризинькалнсе

Государственная полиция задержала в Вентспилсе мужчину 1999 года рождения, подозреваемого в поджогах в рижском микрорайоне Гризинькалнс, сообщили агентству LETA в полиции.
Суд выдал санкцию на его арест.
Вечером 9 мая поступила информация о том, что горят две квартиры в жилом доме на улице Звайгжню в Риге. Из здания пришлось эвакуировать 30 человек. Спустя некоторое время пожар возник и в жилом доме на улице Лабораторияс, расположенной неподалеку.
В результате пожара два человека получили травмы, также пострадал один пожарный.
В ходе расследования было установлено, что в обоих случаях фигурирует один и тот же человек. Полиция задержала мужчину 10 мая в Вентспилсе. По его месту жительства был проведен обыск, в результате которого были получены дополнительные доказательства причастности к поджогу.
Закон предусматривает за такое преступление лишение свободы на срок до десяти лет.
Мужчина ранее был судим за имущественные преступления и преступления с применением насилия.
По обоим уголовным делам ведется расследование, выясняются мотивы поджога.
Как сообщалось, 9 мая в 20:41 пожарные получили вызов на улицу Лабораторияс в Риге, где горел двухэтажный деревянный жилой дом. Прибыв на место происшествия, пожарные эвакуировали двух человек из здания при помощи автолестницы. Еще два человека были спасены сотрудниками Государственной полиции до прибытия пожарных.
В результате пожара пострадали два человека, а 13 человек эвакуировались из здания самостоятельно. Во время тушения пожара пострадал пожарный.
Во время пожара выгорел второй этаж жилого дома на площади 150 квадратных метров, первый этаж на площади 100 квадратных метров и крыша площадью 320 квадратных метров. Также сгорели четыре автомобиля во дворе и загорелся фасад соседнего дома площадью 100 квадратных метров.
В тушении принимали участие более 35 пожарных, было задействовано восемь автоцистерн и три погрузчика. В 7:07 утра пожарные завершили работу на месте происшествия.
В четверг в 20:32 также поступил вызов на расположенную неподалеку улицу Звайгжню, где на четвертом этаже шестиэтажного жилого дома горела дверь одной из квартир. До прибытия пожарных из здания эвакуировались 30 человек, а два человека были спасены пожарными.
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