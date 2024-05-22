В Вентспилсе задержан мужчина по подозрению в поджоге двух жилых домов в Гризинькалнсе

Суд выдал санкцию на его арест.

Вечером 9 мая поступила информация о том, что горят две квартиры в жилом доме на улице Звайгжню в Риге. Из здания пришлось эвакуировать 30 человек. Спустя некоторое время пожар возник и в жилом доме на улице Лабораторияс, расположенной неподалеку.

В результате пожара два человека получили травмы, также пострадал один пожарный.

В ходе расследования было установлено, что в обоих случаях фигурирует один и тот же человек. Полиция задержала мужчину 10 мая в Вентспилсе. По его месту жительства был проведен обыск, в результате которого были получены дополнительные доказательства причастности к поджогу.

Закон предусматривает за такое преступление лишение свободы на срок до десяти лет.

Мужчина ранее был судим за имущественные преступления и преступления с применением насилия.

По обоим уголовным делам ведется расследование, выясняются мотивы поджога.