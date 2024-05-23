Таинственная помощница. Была ли помощница Жданок устроена в Европарламент российскими спецслужбами?

Была ли помощница Жданок устроена в Европарламент российскими спецслужбами?
"Татьяна, добрый день, это Дмитрий, есть результаты по нашему разговору. Когда планируете быть в Москве?" - летом 2014 года написал Жданок некий Дмитрий.
Жданок отвечает, что плана нет. Если пригласят выступить "у Соловьева или на какой-нибудь программе, то точно прилечу. Еще лучше, если бы пригласили и Мирослава [Митрофанова, члена партии]".
"Вы читаете мои мысли, хотел попросить его данные, договоренность есть", - отвечает Дмитрий. И продолжает: "Второй вопрос. Мы обсуждаем возможность взять к вам в качестве помощника-секретаря какого-нибудь студента. Кандидатура подобрана, какие документы необходимы и какие действия нужно предпринять? Спасибо".
Жданок отвечает - пусть "молодой человек" напишет ей на официальную электронную почту.
Дмитрий указывает, что "это будет девушка", и сообщает, что CV Мирослава отправлено. Спрашивает, готов ли Митрофанов говорить только на ВГТРК (ряд каналов, в том числе "Россия 24", "РТР-Планета". - Прим. ред.) или подойдет и "Первый канал".
"Первый канал даже лучше", - отвечает Жданок.
Несколько недель спустя Жданок пишет, что Митрофанов едет по рабочим делам в Крым. Проездом будет в Москве и может встретиться. "Конечно", - отвечает Дмитрий и договаривается встретиться "в той же самой "Кофемании".