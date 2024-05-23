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Таинственная помощница. Была ли помощница Жданок устроена в Европарламент российскими спецслужбами?

Фото: E.Rode un Miko
Inga Spriņģe, Re:Baltica
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Была ли помощница Жданок устроена в Европарламент российскими спецслужбами?

"Татьяна, добрый день, это Дмитрий, есть результаты по нашему разговору. Когда планируете быть в Москве?" - летом 2014 года написал Жданок некий Дмитрий.

Жданок отвечает, что плана нет. Если пригласят выступить "у Соловьева или на какой-нибудь программе, то точно прилечу. Еще лучше, если бы пригласили и Мирослава [Митрофанова, члена партии]".

"Вы читаете мои мысли, хотел попросить его данные, договоренность есть", - отвечает Дмитрий. И продолжает: "Второй вопрос. Мы обсуждаем возможность взять к вам в качестве помощника-секретаря какого-нибудь студента. Кандидатура подобрана, какие документы необходимы и какие действия нужно предпринять? Спасибо".

Жданок отвечает - пусть "молодой человек" напишет ей на официальную электронную почту.

Дмитрий указывает, что "это будет девушка", и сообщает, что CV Мирослава отправлено. Спрашивает, готов ли Митрофанов говорить только на ВГТРК (ряд каналов, в том числе "Россия 24", "РТР-Планета". - Прим. ред.) или подойдет и "Первый канал".

"Первый канал даже лучше", - отвечает Жданок.

Несколько недель спустя Жданок пишет, что Митрофанов едет по рабочим делам в Крым. Проездом будет в Москве и может встретиться. "Конечно", - отвечает Дмитрий и договаривается встретиться "в той же самой "Кофемании".

Кто такая Юлия Сатирова?

В 2015 году помощницей Жданок в Брюсселе официально стала некая Юлия Сатирова, свидетельствует интернет-архив Waybackmachine. Жданок в публичных ответах Re:Baltica рассказывает, что родители Сатировой - из Одессы. Она там гостила, когда в 2014 году проходили массовые протесты и случился пожар в Доме профсоюзов. События так сильно повлияли на молодую женщину, что она решила заняться политикой. Сатирова в тот момент училась во Франкфурте, и университет платил за ее стажировку. Так что Жданок выгодное предложение приняла.

Найденная Re:Baltica информация подтверждает слова Жданок. В соцсетях Сатировой можно найти фото с протестов в Одессе в дни, когда случился пожар в Доме профсоюзов. Ее родственница в пилотке советской армии на голове и с георгиевской лентой на груди в честь празднования 9 мая в записи в Instagram отмечает, что в гости приехали ее родители из Одессы.

Мы также выяснили, что Сатирова избегает публичности.

После окончания российского Государственного гуманитарного университета она училась в Германии или Австрии. В фотоальбоме "ВКонтакте" есть фотографии, где она - с пышными волосами и детским лицом - в 2013 году играет на скрипке в оркестре Венского университета.

Однако примерно в 2015 году, когда Сатирова начинает работать в EP, личные фотографии заканчиваются. Есть несколько селфи, но в основном преобладают природные пейзажи. Нет ни одного фото во время работы в EP, хотя она работала там до 2019 года.

В соцсетях она скрывается под другими именами.

О связи Сатировой с Европарламентом в интернете можно найти только пару ссылок. В 2015 году шведская негосударственная организация сообщила, что связалась с помощницей Жданок Сатировой, чтобы узнать о ходе работы над интересующей их петицией. А в 2017 году она вместе со Жданок упомянута в качестве участницы конференции в Болгарии под названием "Черное море: сотрудничество или конфронтация?".

Как свидетельствует переписка по электронной почте, это не случайность, что о Сатировой в интернет-архивах так мало информации.

В письме Жданок ее помощница Юлия Сатирова просит не указывать ее имя в пресс-релизе, так как "в целях безопасности не хотела бы привлекать в своей персоне внимания".
В письме Жданок ее помощница Юлия Сатирова просит не указывать ее имя в пресс-релизе, так как "в целях безопасности не хотела бы привлекать в своей персоне внимания". Фото: Ekrānšāviņš

В 2017 году Сатирова шлет Жданок наброски пресс-релиза по поводу очередной дискуссии об ограничении прав человека в Украине.

"Я не указала своего имени для контакта, потому, что не хотела бы в целях безопасности привлекать внимание к своей персоне. Если вы согласны, я бы попросила оставить там только номер телефона без имени, даже если так обычно не делают", - пишет Сатирова.

Помощница по наследству

В 2018 году, когда Жданок вернулась в Латвию, чтобы подготовиться к выборам в Сейм, Митрофанов перенял ее мандат в ЕП и помощницу Сатирову тоже.

"Она работала у Татьяны, я просто унаследовал. (...) Я могу предположить, что она могла бы использовать какие-то связи в Москве или где-то еще, чтобы найти себе работу в парламенте", - сказал Re:Baltica Митрофанов.

равая рука Жданок Мирослав Митрофанов рассказал Re:Baltica, что не знает, как Юлия Сатирова попала в Брюссель и кто такой Дмитрий, который порекомендовал ее Жданок
равая рука Жданок Мирослав Митрофанов рассказал Re:Baltica, что не знает, как Юлия Сатирова попала в Брюссель и кто такой Дмитрий, который порекомендовал ее Жданок Фото: Anna Apīne

Судя по архиву Waybackmachine, в 2019 году Сатирова была помощницей и чешского коммуниста, депутата Европарламента Йиржи Машталки. В 2016 году он получил специальную награду от президента России Владимира Путина за укрепление отношений между двумя странами.

Практика обмена помощниками возможна, когда евродепутаты работают над общей темой. На вопрос, что это было в их случае, Митрофанов смущенно улыбается. Сатирова проработала у Машталки только три месяца и потом ушла в отпуск по уходу за ребенком. Одной из ее последних задач была организация в Страсбурге выставки о латвийских и чешских пивоваренных традициях.

На присланные в Facebook вопросы Re:Baltica Сатирова не отозвалась. В профиле указано, что она живет в Брюсселе.

И Жданок в своем длинном монологе в соцсетях не ответила на первый вопрос в списке Re:Baltica - кто такой Дмитрий, который десять лет назад просил ее взять в помощники Сатирову?

Как уже сообщалось, первого известного куратора Жданок из ФСБ звали Дмитрий Гладей. Однако адрес электронной почты, с которого пришла просьба взять женщину на работу, используют несколько человек.

"Дмитрия", по его словам, не помнит и Митрофанов, которому вместе со Жданок нужно было ехать на встречу с ним. Никому не нужно было организовывать его выступления на российских телеканалах, потому что они сами постоянно звали. Представители Русского союза Латвии (РСЛ) ездили, так как латвийские русскоязычные СМИ игнорировали их и отдавали предпочтение на тот момент мэру Риги Нилу Ушакову.

Сатирова сейчас "сидит дома с детьми", - сказал Re:Baltica Митрофанов.

Сатирова - не единственная, кому Жданок нашла работу в Европарламенте. В группе Зеленые/Европейский свободный альянс ей также удалось устроить на работу своего бывшего соратника Юрия Соколовского.

Это вторая из трех статей из серии о том, как депутат Европарламента Татьяна Жданок работала во благо Кремля. Информация стала известна благодаря утечке ее электронной почты и других документов. Следующая статья будет о российском финансировании как связанных с ней организаций, так и других латвийских пророссийских активистов.

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