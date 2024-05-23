Таинственная помощница. Была ли помощница Жданок устроена в Европарламент российскими спецслужбами?

Практика обмена помощниками возможна, когда евродепутаты работают над общей темой. На вопрос, что это было в их случае, Митрофанов смущенно улыбается. Сатирова проработала у Машталки только три месяца и потом ушла в отпуск по уходу за ребенком. Одной из ее последних задач была организация в Страсбурге выставки о латвийских и чешских пивоваренных традициях.

На присланные в Facebook вопросы Re:Baltica Сатирова не отозвалась. В профиле указано, что она живет в Брюсселе.

И Жданок в своем длинном монологе в соцсетях не ответила на первый вопрос в списке Re:Baltica - кто такой Дмитрий, который десять лет назад просил ее взять в помощники Сатирову?

Как уже сообщалось, первого известного куратора Жданок из ФСБ звали Дмитрий Гладей. Однако адрес электронной почты, с которого пришла просьба взять женщину на работу, используют несколько человек.

"Дмитрия", по его словам, не помнит и Митрофанов, которому вместе со Жданок нужно было ехать на встречу с ним. Никому не нужно было организовывать его выступления на российских телеканалах, потому что они сами постоянно звали. Представители Русского союза Латвии (РСЛ) ездили, так как латвийские русскоязычные СМИ игнорировали их и отдавали предпочтение на тот момент мэру Риги Нилу Ушакову.

Сатирова сейчас "сидит дома с детьми", - сказал Re:Baltica Митрофанов.

Сатирова - не единственная, кому Жданок нашла работу в Европарламенте. В группе Зеленые/Европейский свободный альянс ей также удалось устроить на работу своего бывшего соратника Юрия Соколовского.

Это вторая из трех статей из серии о том, как депутат Европарламента Татьяна Жданок работала во благо Кремля. Информация стала известна благодаря утечке ее электронной почты и других документов. Следующая статья будет о российском финансировании как связанных с ней организаций, так и других латвийских пророссийских активистов.

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