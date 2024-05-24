"Путин сделает это для меня, но ни для кого другого": Трамп заявил, что если его выберут президентом, журналиста Эвана Гершковича отпустят

C 2016 года Трампа преследовали подозрения в сговоре с Россией или скрытой поддержке с ее стороны. Он реагировал на это болезненно и всегда отрицал сговор.

Расследование специального прокурора Роберта Мюллера продолжалось c 2017 по 2019 год и не нашло фактов сговора между Трампом и Россией (прокурор признавал, что в соответствии с политикой Министерства юстиции он не мог расследовать и не расследовал деятельность самого действовавшего на тот момент президента). При этом Мюллер пришел к однозначному выводу о том, что Россия вмешивалась в выборы 2016 года (хотя в Москве и это отрицают).

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, отвечая на вопрос об этих высказываниях, ответил: «Здесь каких-то контактов с Дональдом Трампом, естественно, у Путина нет».

При этом, продолжил представитель Кремля, «что касается контактов по теме лиц, находящихся в заключении и осужденных, то можно сказать, что эти контакты должны осуществляться в полной тишине и абсолютно дискретно».

«Только так они могут быть результативными», — добавил Песков.

32-летний Гершкович содержится в московском следственном изоляторе «Лефортово» уже более года после того, как был арестован во время деловой поездки в Россию в марте 2023 года.

Он стал первым западным журналистом со времен СССР, арестованным Москвой по обвинению в шпионаже. Эти обвинения он, его работодатель и правительство США отвергают. Администрация Байдена включила Гершковича в список «неправомерно задержанных», фактически приравняв его к заложникам.

В конце 2023 года администрация Байдена заявила, что сделала России «важное предложение» освободить Гершковича, вероятно, в рамках обмена пленными, но Москва его отклонила.

Как заявили после задержания в ФСБ России, журналист, «действуя по заданию американской стороны, осуществлял сбор сведений, составляющих государственную тайну, о деятельности одного из предприятий российского военно-промышленного комплекса».

ФСБ утверждала, что американца задержали в Екатеринбурге «при попытке получения секретных сведений».