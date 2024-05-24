Пришла пора ярких фото в рапсе. Где это можно сделать?

Цветение рапса в Латвии стремительно подходит к концу – самые красивые и яркие фото на желтых цветущих рапсовых полях можно будет сделать только в эти выходные. Рассказываем, где запечатлеть эту красоту!
Чтобы привлечь дополнительное внимание к роли рапса в сельском хозяйстве Латвии, ассоциация "Союз устойчивого сельского хозяйства и сельской среды" уже традиционно организует фотоконкурс Lauki zied!. В это время всем желающим предлагают сфотографироваться на восьми специально созданных фотоплощадках возле рапсовых полей по всей Латвии.
Председатель правления ассоциации Валтерс Зельчс призывает:
"Цветение рапса в Латвии – это особенный момент, поэтому я призываю вас не пропустить его и запечатлеть на фотографиях. В этом году зимние морозы не пощадили посевы рапса, поэтому цветущих рапсовых полей в Латвии стало меньше. Но мы их нашли, и чтобы вам не пришлось беспокоиться о том, где снять самый красивый фотомомент, мы создали специальные фотозоны в сотрудничестве с восемью хозяйствами".
Фотозоны:
- Z/S Robežnieki, Салацгривский край, Светциемс;
- SIA AGRARIS, Аугшдаугавский край, волость Вишкю;
- Z/S Ģēģeri, Айзкраукльский край, Неретская волость;
- Z/S Lazdiņi, Добельский край, Кримунская волость;
- Z/S Vīkseles, Тукумский край, Слампская волость;
- SIA Amatas, Талсинский край, Балгальская волость;
- Z/S Katlauki, Талсинский край, Абавская волость;
- SIA Balticagrar, Южнокурземский край, Тадайкская волость.
Карту с точными местами для фотосессий можно найти на сайте ilgtspejigi.lv.
Галерея: Фотосессия в рапсе
Наслаждаясь красотой рапсовых полей и фотографируя их, следует помнить и о роли этих растений в латвийском сельском хозяйстве. Поскольку рапс относится к крестоцветным растениям, он улучшает состояние почвы и способствует разрыхлению более глубоких ее слоев. Из семян рапса получают масло, которое можно использовать как в кулинарии, так и в качестве добавки к биотопливу. С другой стороны, мякоть, оставшаяся после экстракции масла, богата белками, поэтому ее используют в корм животным. Рапс также является важным нектарным растением, из него получают высококачественный мед.
Активное выращивание рапса в Латвии началось в начале 2000-х годов. По данным Центрального статистического управления, с 2000 года площади под рапсом в Латвии увеличились с 6,7 тыс. до 151,2 тыс. га в 2023 году, или почти в 23 раза. Латвия входит в число крупнейших стран-экспортеров рапса и в 2022 году заняла 10-е место в мире с экспортом 342 тысячи тонн.
RUS TVNET в Instagram: Новости Латвии и мира в фотографиях и видео!