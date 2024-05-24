Пришла пора ярких фото в рапсе. Где это можно сделать?

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Галерея: Фотосессия в рапсе

Наслаждаясь красотой рапсовых полей и фотографируя их, следует помнить и о роли этих растений в латвийском сельском хозяйстве. Поскольку рапс относится к крестоцветным растениям, он улучшает состояние почвы и способствует разрыхлению более глубоких ее слоев. Из семян рапса получают масло, которое можно использовать как в кулинарии, так и в качестве добавки к биотопливу. С другой стороны, мякоть, оставшаяся после экстракции масла, богата белками, поэтому ее используют в корм животным. Рапс также является важным нектарным растением, из него получают высококачественный мед.

Активное выращивание рапса в Латвии началось в начале 2000-х годов. По данным Центрального статистического управления, с 2000 года площади под рапсом в Латвии увеличились с 6,7 тыс. до 151,2 тыс. га в 2023 году, или почти в 23 раза. Латвия входит в число крупнейших стран-экспортеров рапса и в 2022 году заняла 10-е место в мире с экспортом 342 тысячи тонн.

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