Поговорят о буях: главный дипломат России в Эстонии вызван в МИД

24 мая соответствующие вопросы будут заданы временному поверенному в делах России в Эстонии. Он вызван в МИД Эстонии, сообщил министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна.

"Эстония находится в тесном контакте с союзниками и партнерами, поскольку мы продолжаем противодействовать вредоносной деятельности России по всей Европе. Наш ответ остается спокойным и ясным. Сегодня мы вызовем российского поверенного в делах", - написал Цахкна утром в пятницу в социальной сети X.

23 мая в 3 часа ночи российская пограничная служба в одностороннем порядке сняла световые буи, установленные Эстонией для демаркации границы с Россией на реке Нарова.

Эта акция России, совершенная под покровом ночи, хорошо вписывается в более широкую модель провокационного поведения России, в том числе на ее границах с соседями, в последнее время в отношении Литвы и Финляндии.

Реакция Эстонии остается спокойной и ясной. Мы расцениваем это как провокационный приграничный инцидент. Мы сообщим Российской Федерации через наших пограничников и дипломатические каналы о недопустимости подобных действий, потребуем объяснений по поводу снятия буев и их немедленного возвращения.