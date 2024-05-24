Эксперты раскритиковали экипировку, которую выбирают мотоциклисты в Латвии

Эксперт ассоциации мотоклубов Оскар Ирбитис указывает, что правила движения регламентируют, чтобы на голове был шлем, однако для безопасной езды этого мало: "Во-первых, соответствующая обувь, не пляжные шлепки, ставя ногу на землю, можно остаться без ногтей. Перчатки помогают в случае падения".

Руководитель мотомагазина Раймонд Фрейманис говорит, что важно, чтобы вас можно было заметить на дороге, тогда и возможность попасть в ДТП минимально. Носите белые или цветные шлемы.

Все опрошенные мотоэксперты убеждены - если человек может купить мотоцикл, топливо и мясо для гриля, то может выделить деньги и на соответствующую экипировку.

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