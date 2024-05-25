Министр обороны США снова попал в больницу

Министр обороны США Ллойд Остин снова госпитализирован из-за проблем с мочевым пузырем, сообщает иностранные СМИ.
Пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер говорит, что Остину назначена "минимально инвазивная, нехирургическая процедура"
"Проблема с мочевым пузырем министра не связана с диагнозом рака и не повлияла на его положительный прогноз по раку", - подчеркнул представитель Минобороны США. Белый дом и Конгресс проинформированы о госпитализации.
Глава Пентагона пройдет процедуру в Национальном военном медицинском центре имени Уолтера Рида.
Во время госпитализации Остина его обязанности будет исполнять заместитель госсекретаря Кэтлин Хикс.
"Министр определил, что он временно не сможет выполнять свои функции и обязанности во время процедуры, поэтому заместитель министра обороны Кэтлин Хикс возьмет на себя функции и обязанности министра обороны и будет выполнять обязанности министра обороны", - рассказали в Пентагоне.
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