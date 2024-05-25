Аналитики комментируют "готовность" России к прекращению огня в Украине

"Западные СМИ продолжают сообщать, что президент России Владимир Путин заинтересован в прекращении огня в Украине путем переговоров, хотя риторика Кремля и военные действия России свидетельствуют о том, что Путин по-прежнему не заинтересован в конструктивных переговорах и соглашениях, которые помешали бы ему и дальше разрушать независимое украинское государство", - заявили в ISW.

Аналитики ISW полагают, что прекращение огня не помешает России возобновить наступательную кампанию по уничтожению украинской государственности и что Россия будет использовать любое прекращение огня для подготовки к дальнейшим наступательным действиям на территории Украины.

Вторжение России в Крым и Донбасс в 2014 году нарушило многие международные обязательства России по уважению суверенитета и территориальной целостности Украины, включая признание Украины независимым государством в 1991 году и Будапештский меморандум 1994 года, в котором Россия обязалась соблюдать суверенитет и территориальную целостность Украины.

ISW считает, что нет никаких оснований полагать, что Кремль будет соблюдать любое новое соглашение, которое обязывает Россию не нарушать суверенитет или территориальную целостность Украины.

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