Видео Политолог отмечает, что Силине нужно научиться контролировать свой тон в публичных речах

На этой неделе недовольство общественности вызвало эмоциональное высказывание премьер-министра Эвики Силини во время пикета работников образования у Кабинета министров. Премьер-министр извинилась за это.

Метла-Розентале критиковала не столько то, что говорила Силиня, сколько воспитательный тон ее публичной риторики.

"Было очень удивительно, что один из самых высокопоставленных политиков Латвии - премьер-министр - мог позволить себе так разговаривать с одним из самых важных секторов общества", - считает политолог.

Она отметила, что премьер-министр должен уметь сохранять хладнокровие даже в досадных ситуациях, когда политик чувствует себя незаслуженно оскорбленным.

"Интонация, как у сердитой матери. Мы уже знаем, что нельзя так разговаривать с детьми, учениками, студентами, коллегами по работе. Это моббинг, боссинг, когда вы говорите на повышенных тонах, что заставляет людей считывать "что вы тут представляете!" - отметила Метла-Розентале.

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