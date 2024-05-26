"Я обращаюсь в полицию, они отвечают - доказательств нет. Я же не могу вдруг вытащить телефон и сфотографировать, что он делает. Потом пытаются отговорить заявлять на мужа, говорят: "Нам тогда придется возбудить уголовное дело, вы же понимаете... Чтобы собрать им доказательства, мне нужно с ним встретиться, чтобы он меня зарезал, избил?! Тогда что-то сделают? Что мне нужно сделать? Сменить детский сад, квартиру? Она [женщина-полицейский] мне сказала, что нельзя выделить полицейского, чтобы охранять круглые сутки. Я этого и не прошу. Но на него же можно как-то повлиять? Я боюсь за свою жизнь и детей! Как они [полицейские] говорят: "Он говорит, что гражданин Украины, что мы можем сделать?" Я отвечаю, пусть шлют на фронт! Полиция говорит: "Вы своих мужчин сюда привезли, а теперь жалуетесь". Какая тут связь? Мы приехали в Латвию вместе, потому что он не отпустил меня одну!" - говорит Валентина.