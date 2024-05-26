Валентина, гражданка Украины, проживающая в Латвии, обратилась в суд за временной защитой от насилия со стороны мужа. Суд удовлетворил просьбу, но муж игнорирует ограничения на приближение и общение. Обращаясь за помощью в полицию, Валентина чувствует себя неуслышанной, сообщает программа Bez tabu на TV3.
Видео ⟩ Украинская беженка заявила, что ее муж хочет увезти ребенка на оккупированные территории. Что делает полиция?
С началом полномасштабного вторжения в Украину Валентина с мужем Олегом и двумя маленькими детьми покинули дом в Каховке Херсонской области и нашли убежище в Латвии.
Валентина рассказала программе, что с мужем у нее давно разногласия, но с ним было легче убежать от войны. Ссоры продолжились и в Латвии, в том числе о финансах и желании Олега вернуться на оккупированную территорию Украины, где он хотел бы жить под российским флагом.
Валентина утверждает, что ее муж хочет забрать документы на собственность и четырехлетнего сына. Он надеется, что если уверит оккупантов в Украине или самих украинцев, что будет единственным, кто будет присматривать за ребенком, его не отправят на войну, рассказала Валентина. Женщина сопротивляется планам мужа и переживает за безопасность ребенка. Валентина вспоминает, что во время ссор муж часто становился очень агрессивным – грозился убить, оставить детей без матери, избивал ее. Агрессия происходила также на глазах у детей.
Видео: Сюжет передачи Bez tabu (на латышском языке)
Обеспокоенная за свою безопасность и безопасность своих детей, Валентина обратилась в полицию, которая временно разлучила Олега с семьей. Позже она обратилась в суд с ходатайством о временной защите, которое было удовлетворено. Теперь Олегу запрещено находиться в семейном доме и приближаться к нему. Также ему нельзя находиться на территории детского сада сына, приближаться к Валентине и общаться с ней.
Суд также удовлетворил решение о разводе пары. В ходе бракоразводного процесса суд постановил, что дети должны жить с матерью и их нельзя вывозить из страны. Валентина подчеркнула передаче, что Олег не соблюдает ограничения, установленные судом.
"Он начал дежурить под окнами, во дворе. Приходит в садик, просто стоит там. Последний раз я встретила его в Origo. Он сказал, что мне надо дать по голове и что он заберет детей . Спросил - не боюсь ли я? Я начала писать заявления [в полицию]. Он за мной следит и улыбается. Может меня толкнуть и улыбаться! Ночью остановил машину и светил в окна. Дети боятся! Зачем их пугать? Он пытается напугать, чтобы я забрала заявления, но я этого не сделаю, потому что я устала!" - говорит Валентина.
Считает, что полиция ее не слышит
За неисполнение решения суда агрессору грозит штраф, общественные работы или лишение свободы на срок до трех лет. Валентина ожидает активных действий полиции по защите ее и детей, но считает, что правоохранители ее игнорируют.
"Я обращаюсь в полицию, они отвечают - доказательств нет. Я же не могу вдруг вытащить телефон и сфотографировать, что он делает. Потом пытаются отговорить заявлять на мужа, говорят: "Нам тогда придется возбудить уголовное дело, вы же понимаете... Чтобы собрать им доказательства, мне нужно с ним встретиться, чтобы он меня зарезал, избил?! Тогда что-то сделают? Что мне нужно сделать? Сменить детский сад, квартиру? Она [женщина-полицейский] мне сказала, что нельзя выделить полицейского, чтобы охранять круглые сутки. Я этого и не прошу. Но на него же можно как-то повлиять? Я боюсь за свою жизнь и детей! Как они [полицейские] говорят: "Он говорит, что гражданин Украины, что мы можем сделать?" Я отвечаю, пусть шлют на фронт! Полиция говорит: "Вы своих мужчин сюда привезли, а теперь жалуетесь". Какая тут связь? Мы приехали в Латвию вместе, потому что он не отпустил меня одну!" - говорит Валентина.
После того, как суд принял решение о временной защите от насилия, Государственная полиция зарегистрировала два заявления Валентины о нарушении запрета на приближение.
Госполиция утверждает, что после первого заявления было начато ведомственное расследование, но уголовное дело в отношении Олега не возбуждено, поскольку "злой умысел лица нарушить решение суда о временной защите не доказан". Мужчине, однако, напомнили, что он должен соблюдать ограничения, установленные судом.
В середине 2024 года, после второго обращения Валентины, сразу же было возбуждено уголовное дело за невыполнение постановления о защите от насилия и преследование.
Валентина считает, что уголовный процесс все не решит. Наиболее эффективной формой пресечения до суда по уголовному делу является заключение. Однако Госполиция не обратилась в суд с просьбой о его применении.
Как сообщили программе в Генпрокуратуре, если пострадавшая считает, что сотрудники правоохранительных органов халатно выполняют свои обязанности, жертва насилия может обратиться в Управление внутренней безопасности Госполиции и прокуратуру.
Муж отрицает нарушение решения суда, но признает избиения
Журналисты программы встретились с мужчиной, обвиняемым в насилии, который отрицал, что нарушил запрет на приближение и преследовал женщину - по его словам, каждый раз после решения суда он встречал ее случайно.
Валентина указывает, что он лжет.
На вопрос о насилии, когда он жил с Валентиной, Олег признался, что бил ее, но попытался оправдать, что жена сама спровоцировала его.
Ничего нового
В Centrs MARTA программе рассказали, что в истории Валентины, к сожалению, нет ничего нового.
"К сожалению, приговоры судов не всегда исполняются. Хотя виновнику насилия нельзя приближаться, после того как женщины заявляют об этом, полицейские разводят руками и отговаривают их от написания заявления, как будто все равно ничего не изменится. Могут наложить штраф, что в случаях семейного насилия - не решение, о чем говорит и Стамбульская конвенция. Общественные работы тоже не решение. Если есть реальная угроза жизни, здоровью, должны применяться самые жесткие инструменты, чтобы виновник насилия не приближался и уважал приговор суда. Агрессора могут задержать на срок до 48 часов. За это время можно передать сообщение судье, который может применить соответствующую меру пресечения", - говорит руководитель центра Илута Лаце.
Также Лаце подчеркивает, что в Уголовный закон следует ввести гораздо более суровые наказания для агрессоров и указывает на недопустимость высказываний полиции в коммуникации с жертвой насилия об отсутствии доказательств.
"Centrs MARTA надеется, что как можно скорее будет введен электронный мониторинг агрессоров, что поможет полиции следить за тем, чтобы они не приближались к пострадавшим.
Госполиция утверждает, что в настоящее время закупаются электронные устройства для мониторинга. "Мы смотрим оптимистично, так что, возможно, электронный мониторинг будет введен уже в следующем году", - говорит представитель полиции Симона Гравите.
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