На фоне продолжающегося вторжения РФ в Украину и повторяющихся угроз российского президента Владимира Путина Европейский Союз должен подготовиться к возможной войне и принять меры для совместного вооружения, считает председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен (Ursula von der Leyen). "Тот, кто говорит и действует, как Путин, не хочет мира, а намерен продолжать", - заявила она в эфире немецкой радиостанции Deutschlandfunk в воскресенье, 26 мая.

Поддерживать Украину и укреплять собственную обороноспособность

Фон дер Ляйен, ранее возглавлявшая Минобороны ФРГ, подчеркнула важность последовательной поддержки Украины и одновременного укрепления собственной обороноспособности. "Если мы должны сохранять мир на нашем континенте, то нам необходимо инвестировать в оборону", - отметила она.

При этом глава Еврокомиссии, которая намерена баллотироваться на второй срок в качестве кандидата Европейской народной партии (ЕНП), указала на "гибридные атаки" России, в том числе на недавнее снятие пограничной разметки на границе с Эстонией, использование мигрантов в качестве инструмента противостояния с ЕС и попытки расколоть европейцев с помощью соцсетей.