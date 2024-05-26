В этом году за вождение в нетрезвом состоянии заведено 1215 дел

В этом году возбуждено 906 уголовных дел, тогда как в прошлом году - 913. Уголовное дело возбуждается, если количество алкоголя в организме водителя превышает 1,5 промилле.

В прошлом году до 20 мая возбуждено 1266 административных и уголовных дел за вождение в нетрезвом виде и отказ от прохождения теста.

Всего в прошлом году возбуждено 3413 уголовных и административных дел за вождение в нетрезвом виде. Годом ранее их было 4297. В прошлом году у нетрезвых водителей было конфисковано 815 автомобилей.

В ноябре 2022 года вступили в силу поправки к Уголовному закону, предусматривающие уголовную ответственность за вождение или обучение вождению с концентрацией алкоголя более 1,5 промилле по результатам анализа дыхания или крови.

Также введена уголовная ответственность за управление автомобилем или обучение вождению в состоянии наркотического, психотропного, токсического или иного опьянения.

Транспортные средства конфискуются, если владелец управлял ими в нетрезвом состоянии или отказался пройти тест на наркотики. Если автомобиль принадлежит другому лицу, с виновного взыскивается полная или частичная стоимость автомобиля.

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