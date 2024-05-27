В пятницу, 24 мая, обувной магазин Stilīgie apavi сообщил в социальной сети Facebook, что отменяет концерт певицы Адрианы Миглане на открытии магазина. Компания заявила, что инфлюенсер не придет на запланированный концерт, несмотря на договоренность с ней. И певица, и жители города отреагировали на заявление магазина.
Магазин обуви пригласил на свое открытие местную певицу - в итоге концерт отменен; разразился скандал
Отмененный концерт и туфли стоимостью почти 200 евро
"Мы хотим предупредить и других предпринимателей, людей и всех, кто когда-либо решит пригласить эту даму спеть у себя или заключить с ней какое-либо рекламное сотрудничество - прежде чем вы решите что-либо сделать, вы определенно извлечете пользу из нашего крайне негативного опыта", - говорится в начале сообщения магазина.
"26 апреля мы, Stilīgie apavi, отправили Адриане Миглане подборку обуви стоимостью 192 евро с письменной договоренностью о том, что 3 мая в Instagram-профиле Адрианы Миглане будет опубликован рекламный пост (в качестве конкурса). Разумеется, это не было выполнено ни в указанное время, ни позже, ни даже по сей день.
Итак, туфли получены, но рекламы нет и прошел почти целый месяц без нескольких дней, в течение которых мы регулярно спрашивали Адриану, когда же наконец состоится конкурс.
Все время оговорки - да, завтра будет, да, завтра будет, сегодня я не могу. И так изо дня в день. Действий не последовало, скорее, было ощущение, что мы просим о чем-то, что нам не принадлежит.
Хотя обувь мы отправили и был договор о рекламном сотрудничестве. В то же время в конце апреля у нас возникла идея пригласить Адриану на запланированное открытие нашего нового магазина Stilīgie apavi 24 мая в 17:00. Адриана подтвердила прибытие и отправила свои фотографии для изготовления рекламных материалов", - утверждают в магазине.
Перед концертом певица якобы заявила, что не приедет из-за проблем со здоровьем. Магазин удивил этот факт, ведь Миглане разместила в своих профилях в социальных сетях объявление, что планирует участвовать еще в двух концертах одновременно.
Пост сразу же вызвал реакцию и комментарии жителей, в которых выражалась поддержка той или иной стороны.
Миглане отмечает, что ее пытаются оклеветать
Певица также выразила свою позицию в социальной сети Instagram, заявив в коротких видеосюжетах, что ее совесть в данном случае чиста и что ее просто пытаются очернить.
"Раньше я бы попыталась доказать, как есть, а как нет, но у меня больше нет на это сил. Я действительно выросла из этого. Никто ничего не знает, как обстоят дела на самом деле. Я никого не обманывала.
Есть вещи, которые мне нужно улучшить, и я знаю это, мне действительно есть над чем работать. Одна из них - не говорить "да", если я знаю, что не смогу этого сделать. Это моя ошибка.
В настоящее время у меня довольно серьезные проблемы со здоровьем, уже три месяца. Моя совесть абсолютно чиста", - сказала девушка, отметив, что люди пишут ей "ужасные вещи" в личных сообщениях и комментариях.
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