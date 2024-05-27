Магазин обуви пригласил на свое открытие местную певицу - в итоге концерт отменен; разразился скандал

Хотя обувь мы отправили и был договор о рекламном сотрудничестве. В то же время в конце апреля у нас возникла идея пригласить Адриану на запланированное открытие нашего нового магазина Stilīgie apavi 24 мая в 17:00. Адриана подтвердила прибытие и отправила свои фотографии для изготовления рекламных материалов", - утверждают в магазине.

​Перед концертом певица якобы заявила, что не приедет из-за проблем со здоровьем. Магазин удивил этот факт, ведь Миглане разместила в своих профилях в социальных сетях объявление, что планирует участвовать еще в двух концертах одновременно.

Пост сразу же вызвал реакцию и комментарии жителей, в которых выражалась поддержка той или иной стороны.

Миглане отмечает, что ее пытаются оклеветать

Певица также выразила свою позицию в социальной сети Instagram, заявив в коротких видеосюжетах, что ее совесть в данном случае чиста и что ее просто пытаются очернить.

​"Раньше я бы попыталась доказать, как есть, а как нет, но у меня больше нет на это сил. Я действительно выросла из этого. Никто ничего не знает, как обстоят дела на самом деле. Я никого не обманывала.

Есть вещи, которые мне нужно улучшить, и я знаю это, мне действительно есть над чем работать. Одна из них - не говорить "да", если я знаю, что не смогу этого сделать. Это моя ошибка.

В настоящее время у меня довольно серьезные проблемы со здоровьем, уже три месяца. Моя совесть абсолютно чиста", - сказала девушка, отметив, что люди пишут ей "ужасные вещи" в личных сообщениях и комментариях.

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