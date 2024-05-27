Как в Латвии планируют бороться с использованием искусственного интеллекта в предвыборной агитации?

С этого месяца в Латвии введена уголовная ответственность за попытки повлиять на выборы с помощью технологии дипфейка - поддельных изображений, видео и аудио, однако не все, что создано с помощью искусственного интеллекта, является дипфейком.

"Что сложнее и в чем необходимо разобраться до будущих избирательных циклов, так это менее вредное использование дипфейка. Например, случаи, когда кто-то "одалживает" свой голос организаторам предвыборной кампании для обзвона в WhatsApp или других сервисах, чтобы рассказать о предложениях партии. Допустим, потенциально мэр города обзванивает почти всех жителей своего края и обещает каждому то, что тот хочет услышать. Сегодня технологии искусственного интеллекта теоретически делают это возможным", - говорит директор центра общественной политики Providus Ивета Кажока.

Вопрос об использовании искусственного интеллекта для предвыборной агитации находится на повестке дня Сейма, поскольку рассмотреть его депутатов призвал президент Эдгар Ринкевич. Одним из авторов предложений является Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB), по инициативе которого президент поднял этот вопрос.

"Единого рецепта, как действовать, не существует, как не существует и лучшего способа на данный момент. Каждая страна ищет свои решения, чтобы как-то ограничить распространение такого контента", - говорит руководитель управления планирования политики и коммуникации KNAB Анна Алешина.

Госканцелярия также предлагает в предвыборный период запретить использование так называемых армий ботов, или автоматически управляемых аккаунтов в социальных сетях.

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