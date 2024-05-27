Одна из проблем в попытках ЕС поставить Украине один миллион артиллерийских снарядов - нехватка взрывчатых веществ.

После окончания Холодной войны спрос на оружие резко снизился, поэтому многие европейские производители взрывчатых веществ были вынуждены прекратить свою деятельность.

В свою очередь строительство заводов по производству взрывчатых веществ с нуля может занять от трех до семи лет, указывает издание.

Особенно процесс осложняют нормы безопасности и защиты среды, что мешает расширению производства.

Езе одна проблема - нехватка рабочих рук в сфере, так как нет большого количества людей, которые после окончания университета хотят работать в сфере взрывчатых веществ.

Часть поставщиков снарядов ищет взрывчатку в других странах, в том числе в Индии и Японии.

Несмотря на все сложности, в производстве снарядов ощущается определенный прогресс, указывает издание.

По прогнозам, до конца этого года объемы производства снарядов в ЕС могут достигнуть 1,4 миллиона снарядов в год.

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