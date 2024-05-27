Видео Отшлифован до совершенства. Поездка на новейшем Porsche Taycan

Тестовый автомобиль программы TV Autoziņas - 4S с полным приводом и цветом совсем как у Vespa.

С большой батареей можно преодолеть более 400 км, и от 10 до 80% новый Taycan заряжается в два раза быстрее и при вдвое более низкой температуре, чем раньше. У нового Taycan не менее 435 лошадиных сил, а у Taycan 4S - от 462 до почти 600 лошадиных сил в режиме overboost, если таковой есть.

За доплату также может быть получена стартовая пусковая установка Launch Control. Полная цена составляет почти 160 000 евро. Местами Taycan даже приятно аскетичен. На спортивном руле с каждой стороны всего по несколько крошечных кнопок.

Режимы вождения, как всегда, меняется поворотным переключателем прямо на руле. Акцент сделан на сенсорных экранах, к которым присоединился еще один напротив попутчика. Как новый Taycan ездит в разных режимах и почему больше похож на точный инструмент, а не на автомобиль, узнаете, посмотрев весь сюжет.

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