Видео Пробки и загадочный светофор: водители удивлены ситуацией на одном из перекрестков Риги

"Если горит зеленый свет, поворачивай и езжай куда хочешь. Но водители стоят в огромной пробке и ждут поворота налево, - объясняет ведущий передачи Паул Тимротс. - То есть они решили, что на светофоре, наверное, есть дополнительная секция. Но люди недостаточно внимательны, чтобы помнить - если есть дополнительная секция, то на центральной тоже должна быть стрелка, когда горит зеленый свет. Это означает, что по правилам люди могут поворачивать куда хотят. Но люди, увидев эту коробку сбоку, путаются и ждут".