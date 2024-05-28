Видео Пробки и загадочный светофор: водители удивлены ситуацией на одном из перекрестков Риги

В программу Zebra поступило много просьб посмотреть, что происходит на перекрестке улиц Латгалес и Прушу в столице.
Попав в указанное место, можно увидеть светофор с чем-то вроде дополнительной секции. Что он может указывать?
"Если горит зеленый свет, поворачивай и езжай куда хочешь. Но водители стоят в огромной пробке и ждут поворота налево, - объясняет ведущий передачи Паул Тимротс. - То есть они решили, что на светофоре, наверное, есть дополнительная секция. Но люди недостаточно внимательны, чтобы помнить - если есть дополнительная секция, то на центральной тоже должна быть стрелка, когда горит зеленый свет. Это означает, что по правилам люди могут поворачивать куда хотят. Но люди, увидев эту коробку сбоку, путаются и ждут".
Он добавляет, что "это, наверное, единственный светофор в Латвии, что я видел, у которого, несмотря на наличие дополнительной секции, в центральной части нет стрелки".
Во время съемок программы через несколько дней после установки светофора появилась бригада, которая, не отключая электричество, без сопровождения сотрудников полиции, которые помогли бы организовать дорожное движение, прибыла менять лампу на светофоре.
Видео: Сюжет передачи Zebra (на латышском языке)
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