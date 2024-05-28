На этой неделе австралийцы, подписанные на Netflix, были удивлены, узнав, что ежемесячная абонентская плата за стриминговый сервис вырастет как минимум на 11%. Netflix начал корректировать свои пакеты и цены в зависимости от региона, пишет Rus.Postimees. Изменится ли она и в Латвии?

Если раньше самый дорогой пакет Netflix в Австралии стоил 22,99 австралийских доллара (14 евро) в месяц, то теперь он стоит 25,99 доллара (около 16 евро). Стандартный пакет для австралийских пользователей вырос с 6,99 до 7,99 долларов, Netflix корректирует цены и в других регионах.

Сам Netflix оправдывает повышение цен тем, что постоянно пополняет список свежих фильмов и добавляет новые функции.

Сейчас цены на услуги Netflix в Латвии составляют от 7,99 до 11,99 евро в месяц, и...