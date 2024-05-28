В Риге выступят Bambie Thug - вероятно, самые скандальные артисты "Евровидения" этого года

В сентябре со своим первым концертом в Риге выступят Bambie Thug, занявшие 6-е место на "Евровидении" 2024 года. Об этом сообщают организаторы мероприятия.
Концерт состоится 26 сентября в концертном зале Palladium. Билеты на мероприятие можно приобрести с 28 мая в сети Biļešu Serviss.
О Bambie Thug
Bambie - небинарная персона, использующая местоимение "они" (they/them) и ставшая первым небинарным исполнителем, представившим Ирландию на "Евровидении".
"24 канал" пишет, что в ноябре 2023 года они признались, что осознание своей небинарности позволило им "быть более свободной личностью и, следовательно, свободнее в музыке".
Номер Doomsday Blue шокировал и ошеломил зрителей не только готичным антуражем и гримом, но и сказочно-зловещей постановкой, смешавшей в себе несколько жанров.
Видео: Bambie Thug - Doomsday Blue
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