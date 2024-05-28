"Всю зиму прожила в дурацкой холодной Латвии!": Милграве расплакалась на тревел-шоу

Квартет местных знаменитостей - продюсер мероприятий Элита Милграве, певец Маркус Рива, создатель цифрового контента Яна Брук и журналист и продюсер Сандийс Семенов - отправился на экзотические Филиппины в рамках программы Četri uz koferiem. В один из дней путешествия Элита заплакала. Что случилось?
Яна Брук отвечала за третий эпизод поездки на Филиппины. Приехав на Себу, девушка планировала посетить несколько объектов. Элиту это не очень обрадовало, и она спросила у ответственной за день, не будет ли она возражать, если Элита не присоединится ко всем в общих делах.
После того как Яна объяснила, что все должны идти вместе и что она спланировала день, Элита не выдержала и разразилась слезами.
"Я думала, что вторая часть поездки будет именно такой, о которой я мечтала, когда получила приглашение поехать на Филиппины", - объяснила Элита.
Она также призналась Яне в своей печали: "Я не поехала на Тенерифе в эту поездку из-за пляжей. Я всю зиму прожила в этой дурацкой холодной Латвии! Я просто хотела поехать отдохнуть. Знаю, звучит глупо".
Услышав боль Элиты, Яна решила, что квартет не пойдет в музей, а проведет день на пляже, чтобы все могли расслабиться.
Как известно, в последние годы жизнь Милграве поочередно связана с пребыванием в Латвии и Испании, на Тенерифе. У нее есть собственная небольшая квартирка на Канарских островах.
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