В Риге снесли развалины на улице Петерсалас

Он указал в социальной сети Х, что в дальнейшем развалины больше не будут угрожать общественности и не будут портить городскую среду.

❗️Pētersalas ielas 6 grausts ir demontēts, tas neapdraudēs vairāk sabiedību un turpmāk nebojās pilsētvidi. pic.twitter.com/op0VMp4aEB — Edvards Ratnieks (@EdvardsRatnieks) May 28, 2024

Напомним, развалины на улице Петерсалас, 6, не были собственностью думы, но были снесены на муниципальные средства. Позже расходы на снос здания - около 85 000 евро - будут взысканы с частного владельца здания.

Фундамент здания останется под землей. Согласно условиям Управления национального культурного наследия на этом месте разрешено построить здание такого же размера и из того же материала, сохранив при этом существующее аутентичное культурное наследие.

В марте этого года часть здания обрушилась, создав угрозу для находящихся рядом автомобилей. В январе 2021 года в трехэтажном жилом доме на улице Петерсалас, 6, произошел пожар повышенной опасности. Здание горело на площади 430 квадратных метров. Сообщалось об одном погибшем, двух пострадавших и 14 эвакуированных. В марте 2021 года Рижская дума обязала владельца здания отремонтировать строение в принудительном порядке.

В марте этого года был заключен договор на демонтаж здания, но перед этим часть здания обрушилась.

В 2021 году владелец проинформировал самоуправление, что не может позволить себе покрыть все расходы на приведение здания в порядок. Однако он указал, что готов ежемесячно выплачивать оговоренную сумму из общей сметы.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!