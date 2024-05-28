Планируются более суровые наказания за жестокое обращение с животными и уклонение от мобилизации

За доведение лица до самоубийства или его попытки путем жестокого обращения или систематического унижения личного достоинства можно будет применять лишение свободы на срок до пяти лет вместо установленных сейчас трех лет. Если же пострадавшее лицо находилось от виновного в материальной или иной зависимости - на срок до семи лет с исключением возможности применения кратковременного лишения свободы, надзора пробации или общественных работ.

Поправками планируется отказаться от возможности применения общественных работ в качестве наказания за управление транспортным средством под воздействием алкоголя, наркотических, психотропных, токсических или других опьяняющих веществ. Кроме того, общественные работы нельзя будет применять за отказ от экспертизы по установлению воздействия опьяняющих веществ или за побег с места ДТП.

Кроме того, за умышленное уклонение от мобилизации, совершенное лицом, подлежащим мобилизации для проведения мероприятий гражданской обороны, также планируется наказание в виде лишения свободы на срок до одного года, а в случае уклонения от мобилизации военнослужащим запаса или земессаргом - лишение свободы на срок до трех лет. В настоящее время за эти нарушения предусмотрено кратковременное лишение свободы, надзор пробации, общественные работы или штраф.

За использование документов другого лица, если этим государству, самоуправлению или лицу, чьи личные данные использованы, причинен существенный вред, или если правонарушение совершено с целью мести, корысти или шантажа, планируется наказание в виде лишения свободы на срок до одного года, кратковременного лишения свободы, принудительных работ или штрафа. Если же лицо выдаст себя за другого человека с целью прохождении проверки на владение латышским языком или других установленных законом о гражданстве знаний, чтобы обеспечить этому лицу возможность получить гражданство Латвии в порядке натурализации, можно будет применить лишение свободы сроком до двух лет вместо установленного сейчас одного года.

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