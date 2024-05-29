Россия представила новые "Волги". Они оказались копиями китайских автомобилей

Сообщается, что "Волга С40" оказалась де-факто китайским Changan Raeton Plus. Кроссовер "Волга К30" является копией Changan Oshan X5 Plus, а другой кроссовер "Волга К40" - российская копия Changan Uni-Z.

В автомобилях установлены системы помощи водителю, а в мультимедийную систему интегрированы сервисы, популярные среди российских автовладельцев. Планируется, что производство новых "Волг" возобновится в этом году, а с 2025 года "Волги" будут выпускаться регулярно.

Премьер-министр России Михаил Мишустин заметил, что даже автомобильные рули производятся в Китае. Россияне не сняли табличку с логотипом Changan с руля автомобиля.

"Где ваш руль сделан, в Китае? Это не так сложно, хотя бы логотип поменяйте", - сказал российский премьер.

Как сообщалось, из-за вторжения в Украину к России применено множество санкций, которые глубоко влияют на ее экономику. Многие компании, осудив военные действия России, покинули ее рынок.

Чтобы поддерживать автомобилестроение в порядке, в конце 2022 года Россия возобновила производство автомобилей марки "Москвич".

Первой моделью, сошедшей с конвейера завода, стал "Москвич 3" - это версия китайского автомобиля JAC JS4. Автомобиль поступил в продажу в начале 2023 года. После этого покупателям стали доступны и электромобили этой модели.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!