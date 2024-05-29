Четыре простых шага, чтобы обеспечить безопасность вашего дома во время летнего отпуска

Дом - это самое важное место в мире. Это наше убежище и гавань спокойствия, где мы можем восстановить силы. Это место, где можно безопасно расслабиться, отдохнуть и собраться с силами. Каждый хочет чувствовать себя дома в безопасности и в то же время не беспокоиться о нем, отправляясь в отпуск вне дома и зная, что он находится под защитой. Дизайнер интерьера делится четырьмя простыми и доступными в плане расходов советами, которые помогут обеспечить безопасность вашего дома.
"Когда вы готовитесь к поездке на отдых, полезно подготовить дом к вашему отсутствию, проверив электронные устройства, окна и краны. Уверенность в том, что происходит дома в ваше отсутствие, поможет вам в полной мере наслаждаться отдыхом. Наилучшее ощущение контроля обеспечивают решения умного дома, которые уведомляют об открытии окон и дверей или протечке воды. Такие датчики доступны по цене и просты в использовании, а на даче подобные решения можно использовать круглый год. Они работают автономно или подключены к центру управления умными устройствами, а также позволяют принимать сообщения в мобильном телефоне и управлять устройствами удалённо через смарт-приложение", - поясняет руководитель отдела дизайна интерьера IKEA Дариус Римкус.
Умный датчик обнаруживает повреждения, вызванные водой
Даже если перед поездкой в отпуск вы проверили все краны, происшествий иногда не избежать. Однако, если вы сразу обнаружите утечку, вы сможете действовать быстро и предотвратить ещё больший ущерб. Это сделает ваш отдых гораздо спокойнее.
"Датчик протечки воды помогает обнаружить протечки и информирует о контакте с водой. Благодаря небольшому размеру датчик легко установить, например, под раковиной или оборудованием, а также в других местах, где может быть протечка. При обнаружении воды встроенный сигнализатор оповещает подключенный к устройству смартфон", - рассказывает Д. Римкус.
Датчик уведомляет об открытии дверей или окон
Перед поездкой убедитесь в том, что окна и двери вашего дома закрыты. "Обеспечить безопасность дома или даже дачи помогают дверные и оконные датчики, не бросающиеся в глаза на поверхностях окон и дверей", - поясняет дизайнер.
Их минималистичный вид позволяет им органично вписываться в дизайн интерьера. Датчик уведомляет об открытии или закрытии дверей или окон, информируя жителей дома о любом неожиданном вторжении. Его можно совместить с умной лампой, которая загорается при открытии дверей и гаснет при их закрытии, либо, если датчик подключён к центру управления умными устройствами, он в таких случаях отправляет сообщение на телефон.
Датчик движения за несколько евро
Еще один вариант обеспечения безопасности дома - беспроводной датчик, который реагирует на движение и включает освещение как внутри, так и снаружи. Небольшой датчик движения легко разместить в разных комнатах, и к нему можно подключить до 10 источников света, которые работают одновременно. Кроме того, датчик движения можно установить на дневной или ночной режим и настроить автоматическое выключение через 1 или 5 минут. "Подключение датчика к центру управления позволяет легко управлять им в комбинации с другими умными устройствами", - отмечает Д. Римкус.
Полезный инструмент для контроля качества воздуха дома
Летом концентрация пыли и других твёрдых частиц в воздухе увеличивается, особенно в городах. "Отслеживая вредные частицы, температуру, влажность и летучие органические соединения, вы можете влиять на качество воздуха в вашем доме и предотвратить, например, появление плесени и затхлости", - рассказывает дизайнер интерьера. В этом случае большим подспорьем станет датчик качества воздуха. Он проверяет качество воздуха, отслеживая вредные частицы, температуру, относительную влажность и летучие органические соединения, появляющиеся дома, например, после использования краски, при приготовлении пищи или использовании чистящих и хозяйственных средств. Подключив его к центру управления умными устройствами, вы сможете отслеживать качество воздуха в смарт-приложении IKEA Home.
"Датчики обычно работают от батареек, поэтому их также можно использовать с многоразовыми батарейками, которых хватает на 1000 использований. Переходя на многоразовые батарейки, мы не только экономим деньги и снижаем объём отходов, но и уменьшаем воздействие на окружающую среду", - подчеркивает дизайнер.
Смарт-устройства - надежные союзники для каждого
По словам Д. Римкуса, датчики можно использовать и автономно, но подключение их к центру управления умными устройствами открывает новые способы управления и адаптации. Например, если вы хотите следить за своим домом на расстоянии, это даст вам возможность проверить, закрыты ли двери и окна, выключен ли свет и нет ли повреждений, причинённых водой. Центр управления умными устройствами - это сердце умного дома, поскольку он позволяет подключать умные устройства и управлять ими в приложении через мобильное устройство.
"Центр управления умными устройствами предлагает управление подключенными устройствами по нескольким каналам - смарт-приложение, пульт дистанционного управления, быстрые кнопки, голосовые команды или датчик движения. Благодаря такой гибкости вы можете легко управлять отдельными устройствами, группами, целыми комнатами или всем домом. Управляйте устройствами одним нажатием кнопки, например, выключая весь свет и умные устройства утром перед отъездом. Кроме того, чтобы обеспечить безопасность дома, вы можете создать иллюзию активности дома и включить свет дистанционно", - рекомендует дизайнер.
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!