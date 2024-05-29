Четыре простых шага, чтобы обеспечить безопасность вашего дома во время летнего отпуска

Фото: Пресс-фото

Датчик уведомляет об открытии дверей или окон

Перед поездкой убедитесь в том, что окна и двери вашего дома закрыты. "Обеспечить безопасность дома или даже дачи помогают дверные и оконные датчики, не бросающиеся в глаза на поверхностях окон и дверей", - поясняет дизайнер.

Их минималистичный вид позволяет им органично вписываться в дизайн интерьера. Датчик уведомляет об открытии или закрытии дверей или окон, информируя жителей дома о любом неожиданном вторжении. Его можно совместить с умной лампой, которая загорается при открытии дверей и гаснет при их закрытии, либо, если датчик подключён к центру управления умными устройствами, он в таких случаях отправляет сообщение на телефон.

Фото: Пресс-фото

Датчик движения за несколько евро

Еще один вариант обеспечения безопасности дома - беспроводной датчик, который реагирует на движение и включает освещение как внутри, так и снаружи. Небольшой датчик движения легко разместить в разных комнатах, и к нему можно подключить до 10 источников света, которые работают одновременно. Кроме того, датчик движения можно установить на дневной или ночной режим и настроить автоматическое выключение через 1 или 5 минут. "Подключение датчика к центру управления позволяет легко управлять им в комбинации с другими умными устройствами", - отмечает Д. Римкус.

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