Видео Клиент жалуется на качество работы автосервиса в Пардаугаве

Эгил выбрал один из них и немедленно доставил туда машину. Оказалось, что на ремонт нужно встоять в очереди. Получив известие о том, что ремонтные работы завершены, Эгил пошел за машиной, но остался не доволен увиденным.

Изначально диски для шин были другого цвета, поэтому Эгил отказался забирать машину из мастерской. Однако, чтобы показать Bez Tabu небрежность обслуживания, через несколько недель он забрал машину из автосервиса, и заметил новые дефекты.

"В двери не хватает одного винта, другой не прикручен должным образом. Обшивка повреждена. В салоне также остались грязные отпечатки рук. Самое интересное - с входной дверью, куда и произошел удар. Запереть его дверной ручкой уже невозможно. Вы можете разблокировать его, но не можете заблокировать. Остальные двери можно запереть таким образом, а водительскую - нет", - рассказывает мужчина.