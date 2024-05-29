Видео Клиент жалуется на качество работы автосервиса в Пардаугаве

Эгил занимался своими повседневными делами, когда днем 19 февраля, в его автомобиль внезапно врезался черный BMW. Страховщик транспортного средства, ставшего причиной ДТП, предложил перечень сервисов, где можно провести ремонт, сообщает программа Bez Tabu.
Эгил выбрал один из них и немедленно доставил туда машину. Оказалось, что на ремонт нужно встоять в очереди. Получив известие о том, что ремонтные работы завершены, Эгил пошел за машиной, но остался не доволен увиденным.
Изначально диски для шин были другого цвета, поэтому Эгил отказался забирать машину из мастерской. Однако, чтобы показать Bez Tabu небрежность обслуживания, через несколько недель он забрал машину из автосервиса, и заметил новые дефекты.
"В двери не хватает одного винта, другой не прикручен должным образом. Обшивка повреждена. В салоне также остались грязные отпечатки рук. Самое интересное - с входной дверью, куда и произошел удар. Запереть его дверной ручкой уже невозможно. Вы можете разблокировать его, но не можете заблокировать. Остальные двери можно запереть таким образом, а водительскую - нет", - рассказывает мужчина.
Эгил указал и на другие недостатки. После обращения в автомастерскую не было предложено никакого компромисса, а при получении автомобиля необходимо подписать документ, подтверждающий отсутствие замечаний к качеству работ.
В гараже сказали, что история еще не закончена, и предложили показать машину специалисту, но получили отказ от Эгила.
"Я связался с ним и предложил привезти машину к нам, чтобы мы могли ее осмотреть. Он отказался. Если он считает, что ручка или обшивка нуждаются в замене, я должен сам увидеть машину", - сказал Имант Плиска, технический эксперт компании Veģu auto.
Глава Ассоциации страховщиков подчеркивает, что даже если был подписан документ об отсутствии возражений, дефекты все равно могут быть обнаружены позже, поэтому необходимо информировать страховщика и автомастерскую.
Видео: Сюжет программы Bez Tabu
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