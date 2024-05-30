Вскоре ОСТА потребуется и для электросамокатов

Предусматривается внесение изменений в закон об обязательном страховании гражданско-правовой ответственности владельцев наземных транспортных средств.

Как на заседании отметили представители Министерства финансов, изменения необходимы, так как и в вызванных электросамокатами ДТП ущерб может быть довольно серьезным. С 1 апреля обязательна регистрация электросамокатов, и планируется, что обязанность обеспечивать это вступит в силу с 1 января 2025 года.

Законопроект также призван гарантировать быструю и полную компенсацию пострадавшим в случае, если страховщик транспортного средства, виновного в аварии, признан неплатежеспособным или ликвидирован. Предусматривается, что убытки будут покрываться Гарантийным фондом, если в отношении страховой компании, зарегистрированной в Латвии, или страховой компании, зарегистрированной в одной из стран Европейской экономической зоны, открыто производство о неплатежеспособности или ликвидации и убытки понес житель Латвии.

Поправки также направлены на уточнение правил, касающихся аварий с буксируемыми прицепами, а также сотрудничества между учреждениями в области обмена информацией и обработки персональных данных.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!