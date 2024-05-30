Скрытая агитация перед выборами в ЕП: KNAB начал 31 проверку

KNAB начало пять административных процессов: по трем из них не были своевременно поданы сведения о размещении агитации, еще два связаны с несоблюдением ограничений на агитацию.

10 февраля начался период предвыборной агитации перед выборами в Европарламент, которые продлятся до дня выборов - 8 июня.

Согласно опубликованной KNAB информации, максимальный размер предвыборных расходов партии или объединения партий составляет 635 317 евро, у европейской политической партии - 63 532 евро, и у несвязанного лица - 10 500 евро.

Согласно закону о предвыборной агитации, если в период предвыборной агитации KNAB установит, что политическая партия или объединение политических партий превысит максимально разрешенную сумму расходов на предвыборную агитацию, то начальник KNAB сможет принять решение о запрете на проведение дальнейшей предвыборной агитации за плату.

Такой запрет начальник KNAB сможет наложить и на несвязанное лицо, если оно превысит разрешенную ему законом сумму агитации.

Кроме того, в соответствии с законом для размещения предвыборных агитационных материалов во внешнем публичном пространстве (вывески, стенды, афиши, доски, ширмы, плакаты, реклама в витринах и другие подобные рекламные объекты) запрещается использовать здания государственных учреждений и учреждений самоуправлений, здания церквей и часовен, здания автовокзалов, железнодорожных вокзалов, аэропортов и пассажирских портов и памятники архитектуры и искусства государственного значения.

Упомянутый запрет также распространяется на здания, принадлежащие государственным структурам и структурам производных публичных лиц и обществам капитала, в которых государству или производным публичным лицам принадлежит более 50% долей капитала, а также обществам капитала, в которых обществам капитала одного или нескольких государственных или производных публичных лиц отдельно или вместе принадлежит более 50% долей капитала.

Использование административных ресурсов в предвыборной агитации запрещено.

Законами установлен и ряд других ограничений в ходе предвыборной агитации, за нарушение которых предусмотрены соответствующие штрафы.

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