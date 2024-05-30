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Видео Украинские морские дроны в Крыму поразили два российских катера

rus.tvnet.lv
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Magura V5
Magura V5 Фото: jirik957/"X"

В оккупированном Россией Крыму в четверг в результате удара украинских морских дронов были поражены два российских катера, сообщило Главное управление разведки Украины (ГУР), указав, что это, предположительно, были катера типа КС-701 "Тунец".

Как пишет "Украинская правда", удар был нанесен морскими дронами "Магура V5".

Операция была возможна благодаря платформе United 24, отмечает ГУР.

В попытках нейтрализовать морские дроны, приближавшиеся в бухте Узкая, россияне в Крыму 32 раза поднимали в воздух боевую авиацию - как самолеты, так и вертолеты.

"Для противодействия враг активно применял авиацию, стрелковое оружие и артиллерию, впрочем - безрезультатно," - указали в ГУР.

Как отмечает Русская служба ВВС, Минобороны России не комментировало это заявление. Российские власти сообщали, что ночью Крым был атакован ракетами и дронами.

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