Видео Украинские морские дроны в Крыму поразили два российских катера

В оккупированном Россией Крыму в четверг в результате удара украинских морских дронов были поражены два российских катера, сообщило Главное управление разведки Украины (ГУР), указав, что это, предположительно, были катера типа КС-701 "Тунец".
Как пишет "Украинская правда", удар был нанесен морскими дронами "Магура V5".
Операция была возможна благодаря платформе United 24, отмечает ГУР.
В попытках нейтрализовать морские дроны, приближавшиеся в бухте Узкая, россияне в Крыму 32 раза поднимали в воздух боевую авиацию - как самолеты, так и вертолеты.
Ukraine reports destroying two more Russian naval vessels in occupied Crimea overnight.— Business Ukraine mag (@Biz_Ukraine_Mag) May 30, 2024
WARNING: this video is🔥 pic.twitter.com/T7RCWrxqKb
"Для противодействия враг активно применял авиацию, стрелковое оружие и артиллерию, впрочем - безрезультатно," - указали в ГУР.
Как отмечает Русская служба ВВС, Минобороны России не комментировало это заявление. Российские власти сообщали, что ночью Крым был атакован ракетами и дронами.
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