Видео Украинские морские дроны в Крыму поразили два российских катера

Как пишет "Украинская правда", удар был нанесен морскими дронами "Магура V5".

Операция была возможна благодаря платформе United 24, отмечает ГУР.

В попытках нейтрализовать морские дроны, приближавшиеся в бухте Узкая, россияне в Крыму 32 раза поднимали в воздух боевую авиацию - как самолеты, так и вертолеты.

Ukraine reports destroying two more Russian naval vessels in occupied Crimea overnight.



WARNING: this video is🔥 pic.twitter.com/T7RCWrxqKb — Business Ukraine mag (@Biz_Ukraine_Mag) May 30, 2024

"Для противодействия враг активно применял авиацию, стрелковое оружие и артиллерию, впрочем - безрезультатно," - указали в ГУР.

Как отмечает Русская служба ВВС, Минобороны России не комментировало это заявление. Российские власти сообщали, что ночью Крым был атакован ракетами и дронами.

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