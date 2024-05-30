Солнце и грозы: синоптики сделали прогноз на последний день весны

В пятницу, 31 мая, воздух в Латвии прогреется до +23...+28 градусов, самый жаркий день ожидается в Видземе, местами на побережье температура будет на градус ниже.
По прогнозам синоптиков, небо частично затянут облака, во многих местах ожидается кратковременный дождь, местами прогремит гром. Во время грозы возможен сильный дождь, град и порывы ветра.
Ветер восточный, слабый или умеренный. Дождевые облака также будут перемещаться с востока на запад.
В столице возможны кратковременные ливни и грозы, восточный ветер от слабого до умеренного с переходом в северный. Максимальная температура воздуха составит от +22 градусов на побережье Рижского залива до +27 градусов в восточной части города.
В Латвии продолжает действовать желтое предупреждение о сильной жаре и высокой пожароопасности в лесах.
Вода в реках и озерах прогрелась до +16...+24 градуса, в море вода остается холодной, на южном и западном побережье Рижского залива ее температура составляет всего +5...+10 градусов.
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