Солнце и грозы: синоптики сделали прогноз на последний день весны

По прогнозам синоптиков, небо частично затянут облака, во многих местах ожидается кратковременный дождь, местами прогремит гром. Во время грозы возможен сильный дождь, град и порывы ветра.

Ветер восточный, слабый или умеренный. Дождевые облака также будут перемещаться с востока на запад.

В столице возможны кратковременные ливни и грозы, восточный ветер от слабого до умеренного с переходом в северный. Максимальная температура воздуха составит от +22 градусов на побережье Рижского залива до +27 градусов в восточной части города.

В Латвии продолжает действовать желтое предупреждение о сильной жаре и высокой пожароопасности в лесах.

Вода в реках и озерах прогрелась до +16...+24 градуса, в море вода остается холодной, на южном и западном побережье Рижского залива ее температура составляет всего +5...+10 градусов.

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