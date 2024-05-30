Новые правила по управлению домами: меньшинство сможет принимать важные решения

Цель поправок - усовершенствовать процедуру принятия решений собственниками жилья для управления многоквартирными домами, включая их ремонт и надлежащее содержание, говорится в аннотации.

Уже реализован ряд мер по улучшению процедуры принятия решений, включая возможность созыва общих собраний и голосования в Информационной строительной системе. Это улучшает процесс принятия решений, когда большинство жильцов заинтересовано в обслуживании дома, но не защищает активных владельцев квартир, которые находятся в меньшинстве, от тех, кто не участвует в решении вопросов дома.

Если на первоначальном общем собрании собственников дома не было кворума, поправки предусматривают возможность повторного созыва общего собрания собственников квартир.

Предполагается, что повторное собрание может быть проведено в течение одного месяца после проведения первого общего собрания. Собрание будет правомочным, если на нем присутствуют более одной трети всех собственников квартир.

На повторном общем собрании решение сообщества собственников квартир считается принятым, если за него проголосовали собственники квартир, составляющие более половины числа собственников квартир, представленных на таком общем собрании.

Новый порядок будет распространяться на общие собрания, которые будут созваны после 1 ноября этого года.

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