Министр рассказал, что нужно Латвии для масштабного утепления зданий

По его словам, такой новый финансовый инструмент необходим потому, что текущие программы утепления зданий, поддерживаемые различными фондами ЕС, в какой-то момент закончатся, и никто не может гарантировать, что такие программы будут доступны и после 2027 года.

Валайнис признал, что проекты по утеплению требуют более агрессивного подхода, чтобы можно было утеплять целые кварталы, а не отдельные здания, и для этого необходима новая модель финансирования.

Министр экономики отметил, что налажено хорошее сотрудничество с Рижским самоуправлением, которое также заинтересовано в ускорении и расширении проектов утепления.

Как заявил председатель правления Sakret Holdings Андрис Ванагс, реализация более масштабных проектов по утеплению, например, в микрорайонах вызовет больше интереса у строителей.

Ванагс также отметил, что было бы полезно разработать ряд типовых проектов по переоборудованию квартир, что облегчило бы и упростило работу. Стоило бы также разработать различные стили утепленных фасадов, чтобы "визуально отличать Ригу от Лиепаи или Цесиса".

Член правления Sakret Holdings Юрис Гринвалдс рассказал, что на утепление фасадов приходится около 30% оборота компании в сфере строительных материалов, поэтому компания очень чувствительна к колебаниям рынка.

Например, в 2015-2016 годах, когда одна программа по утеплению, финансируемая ЕС, закончилась, а другая еще не началась, оборот Sakret Holdings упал почти на 50%.

Гринвалдс считает, что нынешние темпы утепления гораздо ниже, чем должны быть.

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