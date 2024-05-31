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Ивар Калныньш об общении с друзьями из РФ: "Я не хочу разочаровываться"

rus.tvnet.lv
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Ивар Калныньш
Ивар Калныньш Фото: Кадр из видео

Советский и латвийский актер театра и кино Ивар Калныньш стал гостем армянского радиоведущего Егора Глумова в YouTube-шоу GlumOFF, где признался, что после начала полномасштабного вторжения России в Украину никому из российских друзей больше не звонит. 

Не секрет, что за столь долгую актерскую карьеру у актера было много проектов в России и он приобрел там друзей. Но после 24 февраля 2022 года Калныньш не поддерживает с ними связь. Тем более что звонки могут прослушиваться:

"Я никому не звонил в Россию. Я поддерживаю связь с украинскими коллегами. Я не хочу разочаровываться и подставить". 

"Я не знаю... Плохо... конечно, столько близких друзей, с которыми ты общался не только во время застолья. Но это время ушло", - заметил Калныньш. 

Актер не стал скрывать, что были те, чья позиция его особо расстроила, но имен он не назвал. 

Видео: Интервью с Иваром Калныньшем

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