Аугшдаугавский край просит об отделении Илукстского края

Сегодня, 30 мая, дума в срочном порядке обсудила поправки к закону, предлагающие Сейму восстановить Илукстское самоуправление. Депутат Рейнис Лицис (Крестьянский союз Латвии) призвал проголосовать за проект решения, так как не видит экономических выгод, обещанных перед реформой.

Дума поддержала предложение, но депутат Гунта Семенова (Латгальская партия), которая единственная голосовала против проекта решения, заявила, что в сегодняшней ситуации с безопасностью не нужно ничего делить.

Кроме того, любая реформа требует средств. Виктор Ясинавичюс ("Согласие"), который воздержался, подчеркнул, что политические решения, принятые в спешке, не всегда имеют экономический эффект.

Как сообщалось, рассматриваемые в Сейме поправки к закону изначально предусматривали только одно изменение - давно запланированное слияние Вараклянского и Мадонского самоуправлений, однако некоторые партии подали множество других предложений по изменениям в АТР.

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