"Виновен по всем пунктам". Присяжные вынесли вердикт по историческому делу против Трампа

Трамп не признал вину ни по одному из 34 пунктов обвинения, а также отрицал тот факт, что у него был секс с Дэниелс.

Во вторник стороны обвинения и защиты выступили с заключительными аргументами, попытавшись убедить присяжных в виновности или невиновности бывшего президента.

Глава юридической команды Трампа Тодд Бланш заявил, что его клиент стал жертвой шантажа со стороны порноактрисы, а также попытался поставить под сомнение показания свидетелей обвинения, главным образом Майкла Коэна, которого он назвал «величайшим лжецом всех времен».

Бланш заявил, что Трамп невиновен, а прокуратура не смогла ничего доказать.

Прокурор Джошуа Стейнгласс в ходе своего выступления возразил адвокатам экс-президента, что помимо показаний Майкла Коэна в деле существует «гора доказательств», подтверждающих вину Трампа.

«Они хотят сделать так, чтобы это дело было о Майкле Коэне, — сказал он. — Это дело о Дональде Трампе и о том, должен ли он нести ответственность за внесение ложных записей в свою деловую документацию и о том, делал ли он это, чтобы скрыть нарушения на выборах».

Именно то, что Трамп совершил одно преступление, чтобы скрыть другое — и был главным тезисом обвинения во главе с окружным прокурором Манхэттена Элвином Брэггом, который предъявил обвинения экс-президенту в прошлом году.